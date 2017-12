Teroristický útok vo vlaku nevyšiel, Eastwood má tému na ďalší hrdinský film

Mladíci zachránili cestujúcich na trase Amsterdam - Paríž.

21. apr 2017 o 14:16 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Maročan Ayoub El Khazzani nastúpil na rýchlovlak z Amsterdamu do Paríža, so sebou si zobral pištoľ, kalašnikov a nožík. Zaútočil na cestujúcich a dvoch z nich zranil. Viac nešťastia narobiť nestihol, pretože sa mu to prekazili traja mladí Američania. Vlastne ešte chlapci.

Bolo to v auguste 2015. El Khazzani najprv tvrdil, že zbrane našiel náhodou, keď sa prechádzal bruselským parkom. Potom výpoveď zmenil, inštrukcie dostal od Abdelhamida Abaaouda, ktorý o necelé tri mesiace neskôr, 13. novembra, prichystal teroristický útok v Paríži.

Abdelhamid Abaaoud chystal útok na Paríž 13. novembra 2015. (zdroj: SITA/AP)

Psychológia patrí Európanom

Keby mali o túto udalosť záujem európski filmári, pravdepodobne by sa sústredili na psychologickú líniu. Uvažovali by nad tým, aké udalosti vedú mladých ľudí k tomu, že sa postavia proti spoločnosti a čím na nich vplývajú teroristické siete. Francúzi už o tom nedávno nakrútili film Kovboji, blízko k tajomstvu extrémneho konania sa dostala aj česko-slovenská dráma Ja, Olga Hepnarová.

O útoku z vlaku však bude film nakrúcať Clint Eastwood, píše portál Deadline. Ako predloha mu poslúži kniha The 15.17 to Paris. Skutočný príbeh jedného teroristu, jedného vlaku a troch amerických hrdinov. Chce ním uzavrieť svoju hrdinskú trilógiu.