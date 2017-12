Ewan McGregor sa trápi s akcentom. Je dvojnásobnou hviezdou Farga

Kriminálny seriál je na obrazovkách tretí raz.

21. apr 2017 o 14:14 Marek Hudec

BRATISLAVA. Tento príbeh je založený na skutočnej udalosti, týmito slovami začína každá epizóda obľúbeného seriálu Fargo. Nie je to pravda, vedia to diváci a vedia to aj tvorcovia.

„Zakaždým vlastne klameme,“ priznal v rozhovore pre USA Today jeho scenárista Noah Hawley.

Tento žart už pred dvadsiatimi rokmi vymysleli režisérsky bratia Coenovci. Ich krvavý príbeh s končatinami, ktoré vytŕčajú z drvičky dreva, a tehotnou policajtkou, sa mal odohrávať vo svete, ktorý realitu iba pripomínal. Chceli pravdivo zobraziť ľudskú chamtivosť a hlúposť a povedať, že môžu mať smrtiace následky.

Seriál nadväzuje na ich film Fargo, teraz sa už druhý raz vracia na televízne obrazovky. Do svojho programu ho plánuje zaradiť televízia AMC dostupná aj u nás. Tento rok je jeho hlavnou hviezdou Ewan McGregor – a to hneď dvakrát.

Jeden mal známku, druhý auto

Stvárnil bratov, dvojčatá, ktorí k sebe nemajú milého slova. Rozdelil ich spor o dedičstvo. Emmit je bohatý a obľúbený v spoločnosti a Ray má plešinu, nadváhu a ošarpané oblečenie. Jeden dostal od zosnulého otca zbierku známok, druhý auto.