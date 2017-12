Bol posadnutý hľadaním bájneho mesta v Amazónii, ale Indiana Jones to nebol

Stratené mesto Z je iný film, ako nám chcú nahovoriť.

21. apr 2017 o 16:19 Miloš Ščepka

Ak si z mnohých prívlastkov filmu Stratené mesto Z vyberiete „akčná dobrodružná dráma“, čaká na vás nie príliš príjemné prekvapenie. Úprimnejšie je totiž označenie „historický životopisný film podľa skutočných udalostí“. Žiada sa ho ešte doplniť o „poetický a umelecky ambiciózny“.

Ťažko povedať, prečo ho obchádza povesť príbuznosti s Indiana Jonesom, veď do programu si ho tohto roku vybral aj náročný berlínsky festival.

Povesť tvorcu ľahkej akčnej zábavy nemá ani newyorský filmár s ruskými koreňmi James Gray, autor diel Malá Odessa, Milenci alebo Noc patrí nám. Prepojenie so spielbergovským archeológom však jestvuje. V podobe britského vojaka, cestovateľa, kartografa Percivala Harrisona Fawcetta, ktorý bol posadnutý hľadaním bájneho mesta Z v pralesoch Amazónie.

(zdroj: Magic Box.)

Keď filmár neposlúcha rady

James Gray adaptoval knihu Davida Granna The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession. Hoci ide o non-fiction, má sociálny, fantazijný, filozofický a poetizujúci presah a literárna kritika v nej s nadšením odhalila vplyvy Conrada, Travena i Márqueza.

Brad Pitt sľúbil stvárniť hlavnú rolu. Časom však vysvitlo, že zaneprázdnená hviezda nebude mať dosť času na nakrúcanie v Svernom Írsku a kolumbijských pralesoch, takže napokon v projekte pôsobil ako producent.

Milá legenda vraví, že Gray sa obrátil na Francisa Forda Coppolu s prosbou o radu, ako nakrúcať v pralese. Coppola odpovedal lakonicky: „Nerobte to!“ Takú radu totiž dostal, keď sa chystal na nakrúcanie svojej Apokalypsy. Prirodzene, že Gray, podobne ako pred rokmi Coppola, neposlúchol.