Lipa má po štyroch rokoch novú pieseň. Je to rozprávka pre dospelých

Text novinky mal už dlho v zásuvke.

25. apr 2017 o 14:09 sme.sk

BRATISLAVA. Po štyroch rokoch zverejnil novú pesničku džezový spevák Peter Lipa. Jej názov Kde bolo, tam bolo síce naznačuje, že bude mať čarovný príbeh, no jeho témou je smutný koniec vzťahu. Môžeme ju preto označiť ako rozprávku pre dospelých.

„Text Ruda Rusiňáka som mal v šuflíku už dosť dlho ale chuť do novej pesničky chýbala. Asi som vyšiel z cviku,“ vyjadril sa Lipa v tlačových materiáloch k piesni. Zhruba pred rokom si k nej začal pospevovať a nahral demo. Do života ju uviedli Lipovi spolupracovníci. Pripravoval ju známy hudobný producent Jozef Šebo, na gitaru hrá Martin Zajko a na bicie Igor Sabó.

video //www.youtube.com/embed/nH_aYbdkrjs

Ostatný Lipov album „Návšteva po rokoch“, na ktorom naspieval texty Milana Lasicu, vyšiel pred štyrmi rokmi. Samostatný singel je pre speváka a jazzmana netypický. „Všetky moje piesne, ktoré som nahral od začiatku svojej kariéry v roku 1984, boli vždy súčasťou niektorého z takmer tridsiatich albumov, ktoré som nahral. Tentokrát je to však samostatný singel. Je to akási rozprávka pre dospelých. Tak ako vo všetkých piesňach, aj v tejto ide o večný vzťah – ON a ONA,“ prezradil o skladbe Kde bolo, tam bolo Peter Lipa

Peter Lipa, ktorý v máji oslávi 74 narodeniny patrí medzi našich najstarších spevákov, ročne odspieva vyse stovky rôznych koncertov doma i v zahraničí.