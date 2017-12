Marcel Ochránek: Ani pevný vzťah nie je pred neverou chránený

Diváci vás môžu vidieť v Tajných životoch aj v Paneláku a tiež v role moderátora relácie Postav dom, zasaď strom a donedávna v Búrlivom víne. Zdá sa, že v televízii zažívate konjunktúru, vnímate to tak aj vy?

Myslím, že ide len o príjemnú zhodu náhod. Tajné životy sa nakrúcali ešte v lete, no na obrazovky sa dostali po novom roku. V januári sa začal nakrúcať Panelák a do vysielania šiel približne v rovnakom čase, takže zhodou okolností ma teraz na obrazovke vídať častejšie. Postav dom, zasaď strom však moderujeme s Kristínou Farkašovou už osem rokov. Relácia baví najmä generáciu štyridsať plus, ľudí, ktorí si všeličo doma svojpomocne radi vyrobia. Relácia je obľúbená a súdiac podľa ohlasov, diváci berú športovo aj náš humor, ktorý je niekedy jemne na hrane. Pochopiteľne, teší ma, že sa mi darí, i keď to so sebou prináša aj náročnejšie výzvy, pretože s diárom v ruke ustavične riešim logistiku a time manažment, aby som stíhal všetko čo treba a ostal mi čas aj na rodinu.

Ste tiež ten typ, čo si doma rád sám čo-to porobí?

Práveže vôbec nie, ale s Kristínou sa v relácii dopĺňame ako jing a jang, ona je nesmierne tvorivá bytosť, vyrába tričká, píše knihy a ja som to nemehlo, čo nič nevie. Keď sa robil kasting, možno ma vzali aj preto, že som vyhovoval nielen herecky typovo, ale bol som asi aj dostatočne nefalšovane nadšený tým, čo všetko sa dá vyrobiť či vypestovať vlastnými rukami. Tým sa to však u mňa končí. Na druhej strane, keďže si sám neviem urobiť vôbec nič, aspoň ma majú radi remeselníci, som na nich odkázaný.

“ Platí, že rovnako, ako robí príležitosť zlodeja, robí z ľudí aj neverníkov. „

Herci často priznávajú, že negatívne postavy sa im hrajú ľahšie. V divadle účinkujete síce viac v komédiách, ale na obrazovke z vás ide riadny strach. Ktorá poloha je vám herecky bližšia?

V komédiách hrávam naozaj veľa, v repertoári ich mám momentálne asi sedem – Testosterón, Muži majú svoje dni, Boyband, komediálny muzikál Panikári a najnovšie Horúcu sprchu. Pre herca je úžasné zažiť uvoľnený divácky smiech a úprimný potlesk. Môcť urobiť niekoho na chvíľu šťastným a spraviť mu hraním náladu je výborný pocit. Pri iných žánroch sa v divadle veľmi nestáva, že by mohli ľudia prežívať spontánnu radosť, tlieskajú skôr so zvláštnym odosobnením sa, nad dielom viac uvažujú. V divadle preto radšej hrám komédie a na plátne či obrazovke si užijem dramatickejšie postavy.

Vaša postava v Tajných životoch je nielen dramatická, ale aj mrazivo drsná. Je pravda, že scenáre vznikali na motívy skutočných príbehov?

Rodinná dráma, v ktorej hrám žiarlivého a násilného manžela, je naozaj veľmi ťaživá a bola inšpirovaná príbehom, ktorý sa stal. Dej bol pre seriál pochopiteľne dramaticky upravovaný, v skutočnosti sa skončil ešte väčšou tragédiou, žiarlivec manželku aj dieťa napokon zastrelil a mal v úmysle spáchať samovraždu, ibaže pištoľ sa mu vyšmykla a výstrel prežil. V Tajných životoch koniec nie je až taký hrôzostrašný a to, že ma prichytia priamo pri násilí, nie je síce pre rodinu happy end, ale isté vyslobodenie pre obete áno.

V Tajných životoch II ako policajt a násilník Igor. (zdroj: RTVS)

Postava Igora sa prejavuje v kontrastoch, v jednej chvíli ukážete žoviálnejšiu tvár, v druhej ste nemilosrdný násilník. Kde herec vo svojom prejave berie odtiene uveriteľnosti?

Musím veľmi pochváliť najmä režiséra Jána Sebechlebského, ktorý nám veľmi pomáhal, aby sme dokázali uchopiť postavu do hĺbky. Dôležité je tiež povedať, že Tajné životy sa nenakrúcali tempom, akým sa u nás bežne na lusknutie prstami vyrába seriálová produkcia. Mali sme čas pred nakrúcaním si s režisérom a hereckými kolegami ujasniť a podrobnejšie rozobrať, čo a ako zahráme. Jednoducho, mali sme čas na to, aby sme hrali najlepšie, ako vieme. Postava bola tiež veľmi dobre napísaná. Obidve protichodné tváre uveriteľne vykreslili osobnosť násilníka. V nejakej podobe máme v sebe možno všetci aj temnejšie stránky. Hoci väčšina z nás dokáže svoje temné ja kontrolovať, niekoho od toho, aby sa prejavilo, delí len tenučká čiara. Herec môže cez postavy pustiť von aj to čierne a nikto mu za to nič neurobí, naopak, ešte ho pochvália.

Pristupuje herec v televízii inak k postave ako v divadle?