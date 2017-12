Českej študentke nechceli dovoliť recitovať Bondyho. Vraj nadával a spolupracoval

Michal Hvorecký rozhodnutie školy nechápe.

3. máj 2017 o 16:30 Marek Hudec

Egon Bondy (1930-2007) - český básnik, ktorého texty zhudobnili Plastic People of the Universe.(Zdroj: Archív SME)

BRATISLAVA. Egon Bondy nemá šťastie: zakazovali ho komunisti, zakazujú ho aj školy v demokratickej spoločnosti.

Brnianska študentka herectva chcela na recitačnej súťaži prednášať jeho báseň. Keď sa to dozvedelo vedenie školy, zvolalo komisiu a tá ju pokarhala.

Jej členovia rozhodli, že študentka už nikdy nemôže báseň verejne predčítať a učiteľke, ktorá ju na súťaž pripravovala, znížili plat a pohrozili jej stratou zamestnania. Vedenie brnianskeho konzervatória to za cenzúru nepovažuje.

Odvolalo sa na dva dôvody: Bondyho meno figuruje v zozname spolupracovníkov ŠtB a jeho text považujú za problematický. Sú v ňom verše ako: "Už konečně do prdele se vším onanismem samospasitelné omrdávání se slavného vždy vítězného všepřemáhajícího života."

K slabosti sa priznal

V Bratislave bol jedným z najbližších obdivovateľov Egona Bondyho, okrem iného aj textára skupiny Plastic people of the Univers, Michal Hvorecký. Myslí si, že umelcov by sme nemali hneď odsudzovať za to, čomu podľahli.