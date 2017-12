Existencialistov by táto hudba potešila. Pripomína, ako nám televízia zničila život

Spevák Father John Misty má výborný album Pure Comedy.

4. máj 2017 o 14:00 Marek Hudec

Obal albumu Pure Comedy od speváka s prezývkou Father John Misty.(Zdroj: Sub Pop)

BRATISLAVA. Človek sediaci pri stole sa necíti dobre a kým sa stihne nadýchnuť, hruď mu vybuchne a vylezie z nej odpudivý parazit. Vo filme Votrelec to bola najdesivejšia scéna. S menšími zmenami sa opakuje aj v novom videoklipe k piesni Total Entertainment Forever od amerického speváka Josha Tillmana s prezývkou Father John Misty.

Namiesto mimozemšťana však z hrude vyskočí reklamná bábka z McDonaldu. Aj táto scéna je desivá. Text piesne a zábery totiž kritizujú, ako sa v dnešnom svete nechávame manipulovať televíziou, bulvárom, komerčnou kultúrou a virtuálnou realitou. Už sa ich nevieme zbaviť, sú našou súčasťou a sme preto predurčení k zániku.

„Keď nás historici raz nájdu, budeme pripojení k našim prijímačom, len samá kosť a koža,“ prorokuje so strašidelnou istotou spevák v piesni, ktorú nájdeme na jeho vynikajúcom novom albume Pure Comedy. Oplatí sa ho počuť.

video //www.youtube.com/embed/eHpV08wI-bw

Smutný osud ľudstva

Niekdajšia hviezda filmu Sám doma Macaulay Culkin si v spomenutom klipe zahrala Kurta Cobaina, ktorý je ukrižovaný spolu s mužom oblečeným za Billa Clintona.

Keď si ho pozrieme, mali by sme rozmýšľať nad tým, čo to znamená byť človekom. Je to hlavná téma albumu.