Dráma zo slovenskej pivnice. V tomto filme chcela hrať hviezda z Magickej hlbočiny

Jean-Marc Barr začína nakrúcať v Bratislave.

4. máj 2017 o 16:53 Kristína Kúdelová, Barbora Gvozdjáková

BRATISLAVA. Kedysi bol populárnym rockerom, dnes je už len tým rockerom. Koncertuje v malých mestách, zbiera ešte posledné zvyšky pozornosti a vypĺňa si tak dni, ktoré by inak prežil v úplnej letargii.

K vlastnému životu je už necitlivý, a špeciálne to platí o jeho manželstve, ktoré sa už ani nepokúša zachrániť.

Štyridsiatnik Milan bude hlavným hrdinom nového slovenského filmu Pivnica. Je to lúzer, hovorí francúzsky herec Jean-Marc Barr, ktorý ho bude hrať.

Detektívna linka je len fasáda

Pre slovenskú kinematografiu to znamená, že opäť dostáva nový rozmer. Jean-Marc Barr zažiaril v legendárnom filme Luca Bessona Magická hlbočina, spolu s ním v ňom hral Jean Reno.

Potom si ho vyhliadol dánsky režisér Lars von Trier. Obsadil ho do takmer všetkých svojich zásadných a provokačných drám, aj do svojej jedinej komédie Kto je tu riaditeľ?

Jean-Marc Barr je jednoducho hviezda, a najmä herec, ktorý dokáže utiahnuť náročnú psychologickú drámu. Pivnica by takou mala byť, hovorí jej producentka Lívia Filusová.

"Milana zastihneme pri prelomovej životnej udalosti, ktorá ho vyprovokuje k hlbokej vnútornej premene," hovorí.

"Podľa základnej popisky by ste povedali, že to bude film so silnou detektívnou linkou, o rodičoch, ktorým sa stratí dcéra. V skutočnosti to bude psychologický portrét človeka, ktorý objaví sám seba. Jean-Marc Barr je už dnes do tejto postavy ponorený."

Jean - Marc Barr vo filme Magická hlbočina z roku 1988. (zdroj: IMDB)

V Magickej hlbočine sa spolu s Barrom preslávil aj Jean Reno. (zdroj: IMDB)

Toto prežíva západná civilizácia

Takýto typ filmov na Slovensku nevzniká často, a v poslednom čase sa navyše neraz stalo, že režiséri do hlavných úloh obsadili nehercov.

Jean-Marc Barr bude opačným príkladom. Do Bratislavy prichádza s množstvom skúseností, hoci ako tvrdí producentka, správa sa pritom úplne nenáročne a skromne.