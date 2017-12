Na technožúrke v Subclube hľadajú zodpovednosť za svoje činy

Festival Nová Dráma nepodáva obraz dnešných dvadsiatnikov ako oslavu krásy.

8. máj 2017 o 10:06 Eva Andrejčáková

Nešťastná láska, rozpad osobnosti, samovražda, alkoholizmus. Nič pre zábavu ani na smiech, a predsa z toho môže byť absurdná groteska. Vedel to už Čechov, keď napísal svoju Čajku.

Prelomové dielo v dejinách európskej modernej drámy preniklo teraz do prítmia hudobného klubu Subclub. V jednom z kultových symbolov alternatívneho spoločenského života sa bude hrať divadlo.

Cez inscenáciu Ľudia. Levy. Orly. Jarabice sa svetoznámy ruský dramatik ocitol v živote generácie Y a Z. Ich príbehom štartuje festival Nová Dráma. Jej trinásty ročník prináša to najzaujímavejšie z pôvodnej súčasnej dramatickej tvorby na Slovensku.

Život ako technožúrka

Stratená generácia dvadsiatnikov. Vedia, čo je to láska, nestratili ešte ideály, sú schopní cítiť zodpovednosť za svoje činy a identifikovať sa s minulosťou? Mladý režisér Tomáš Procházka sa cez známe dielo ruskej klasiky zameral na ich dnešný svet.

Cez temný obraz avantgardnej technožúrky otvára autentický priestor zvláštnej slobody, v ktorej sa človek hľadá, kde neuniká sieťam, kde sa stráca v komunikácii a zároveň akoby prestával existovať.

Sám odchovaný klubovým životom konfrontuje režisér svojich rovesníkov s príbehmi osudov Čechovových postáv. To oni uprostred noci poznačenej alkoholom, hudbou a tancom sú Treplevovia s umeleckými ambíciami, Máše pohrávajúce sa s Medveďmi, Niny hrešiace s Trigorinmi či Iriny, ktoré sa tvária, že sa nič nedeje.

„Nie som moralista ani sa nesnažím dávať plán bé, len chcem ukázať obraz života, ktorý moja generácia žije a ku ktorej patrím,“ hovorí Tomáš Procházka.

Stačí len začať tykať

Súčasnú podobu „horúčky sobotnej noci" nepodáva ako oslavu krásy. Pre svoje scény z umeleckého života podľa Čechova vybral Subclub ako najlepší priestor, zosobňujúci špinavú estetiku s typickou berlínskou klubovou atmosférou.

„Na jednej strane je to takpovediac vstupná brána do pekla, na druhej domov, kde sa človek stretáva s priateľmi, počúva skvelú hudbu a do rána sa môže zabávať,“ hovorí.

Scény z Čajky ho svojou nadčasovosťou a nesmrteľnosťou fascinujú. V niektorých momentoch ich radikálne upravoval, často ich však mohol nechať nedotknuté, stačilo vymeniť vykanie za tykanie a všetko fungovalo ako príbeh dnešných čias.

„Čechov dokázal majstrovsky demýtizovať vzťahové aj triedne problémy, na modelových situáciách vytvoril príbehy, ktoré prehovárajú do duše, text je ako stvorený pre mladých hercov,“ vraví režisér.

Focus na Izrael

V inscenácii účinkujú protagonisti Divadla Petra Mankoveckého. Okrem neho sa na festivale Nová Dráma predstaví viacero súborov a divadiel z celého Slovenska, napríklad martinské divadlo uvedie dramatizáciu knihy Vojna nemá ženskú tvár nositeľky Nobelovej ceny Svetlany Alexijevič.

Divadlo Aréna sa predstaví s Podvolením, združenie Med a Prach s Krásou a hnusom či Prešovské národné divadlo s inscenáciou Deň, keď zomrel Gott.

Dokopy uvedie festival deväť inscenácií, desiatou bude hra Priznanie hosťujúceho izraelského súboru, inšpirovaná okupáciou palestínskej obce Tantura izraelskými jednotkami počas izraelskej vojny o nezávislosť v roku 1948.

Hviezdou festivalu bude svetoznámy nórsky dramatik Jon Fosse.