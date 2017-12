Michal Hvorecký: Slovenský knižný trh ovládla mafia, aj vinná Evita je jeho obeťou

Obchod s knihami pripomína naše zdravotníctvo.

7. máj 2017 o 10:37 Kristína Kúdelová

Aj spisovateľ MICHAL HVORECKÝ sledoval obvinenia, že vydavateľka Eva Urbaníková nevypláca honoráre spisovateľov, hoci jej firma vykazuje zisk. Nevidí do jej účtovníctva, ale myslí si, že mala na to, aby situáciu vyriešila inak. Hoci náš knižný trh ovládli mafiánske praktiky, tvrdí, že podnikať sa v ňom dá aj férovo.

„Evita sa zbytočne dostala do absurdnej situácie,“ hovorí. „Na knižnom trhu sme už mali sme aj horšie problémy, ako máme teraz. Kto narieka, mal by sa zamyslieť, kde robí chybu.“

Ako literárny svet komentuje obvinenia, že vydavateľka Eva Urbaníková má dlhy a nevypláca honoráre?

„Som rád, že sa o takých veciach začalo otvorene hovoriť. Už dlho upozorňujem na postavenie autoriek a autorov na slovenskom literárnom trhu a toto je príklad, ktorý bije do očí. Bulvárna osoba sa prezentuje ako úspešná a šikovná manažérka, no v skutočnosti má nezaplatené faktúry a podozrivé účtovníctvo. Mnoho autorov je nespokojných."

Hnevajú sa na Evitu?

"Nielen na ňu. Evita zlyhala najmä komunikačne. Keby sa so svojimi autorkami a autormi dohodla napríklad na splátkovom kalendári, povedala, prepáčte, som teraz v platobnej neschopnosti, ale dlžoby vyrovnám, verím, že by to autori prijali. No ona rozprávala jednu verziu do médií a inú im. Jej prípad ukazuje na širší problém. Neplatičstvo má dávne korene a zosilnelo v časoch, keď krachovala distribučná spoločnosť TK Belimex. Tá mala priam mafiánske praktiky a existenčne ohrozila skoro všetkých na trhu."

“ Nie je hanba zarábať na predaji kníh, len to treba povedať otvorene a nehrať sa na niečo viac. Mne oveľa viac prekáža, že Evita na bilbordoch podporuje skorumpovanú Flašíkovú-Beňovú ako všetky jej harlekýnky dohromady. „ Michal Hvorecký

Mohli by ste jej praktiky stručne vysvetliť?

"Zadržiavala vydavateľom státisíce kníh v skladoch. Dlhovala milióny eur. Pod zámienkou reštrukturalizácie sa tam diala zlodejina. Blokovali sa výtlačky a TK Belimex ich nemienili vrátiť. Takže sa nemohli ponúknuť cez inú distribúciu. Knihy sa používali takmer ako výkupné. Keď ich vydavateľ konečne dostal naspäť, boli často zničené, dotrhané, väčšina z nich už stratila hodnotu. Skončili vo výpredajoch. Väčšina zodpovedných fungovala v kšeftoch s firmami v likvidácii. Bolo to fatálne zlyhanie právneho štátu. Ako môžu kupovať pohľadávky ľudia, ktorí majú naraz desať veľkých spoločností v bankrote?"

Takže Evita má dlhy kvôli Belimexu?

"Určite aj kvôli tomu. Ona sa pokúšala aj o vlastnú distribúciu. Mnohí v brandži snívajú, že obídu zavedenú hierarchiu, no, bohužiaľ, ťažko sa to realizuje.