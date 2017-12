Najväčší hudobný cirkus poznačil politický konflikt. Tento rok bude bez Ruska

KYJEV. Dnes sa to začína. Do 62. ročníka Eurovision Song Contest bolo prihlásených 43 krajín. V prvom semifinále 9. mája bude súťažiť 18 krajín, v druhom, o dva dni neskôr po odstúpení Ruska ďalších 18 krajín. Z každého semifinále postúpi desať krajín, priamo do finále už postúpilo šesť štátov, sú nimi Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a domáca Ukrajina.

Právo usporiadať tohtoročné finále získala Ukrajina vďaka víťazstvu speváčky Džamale (vlastným menom Susana Džamaladinová), ktorá s piesňou 1944 vyhrala minuloročné finále vo Švédsku. Ukrajina organizuje finále po druhý raz, prvýkrát to bolo v roku 2005, keď rok predtým vyhrala v Turecku ukrajinská speváčka Ruslana so skladbou Wild Dances.

Pozrite si, ako vyzerala skúška prvého semifinále.

Rusko pôvodne do súťaže nominovalo speváčku Juliu Samoilovovú, ktorá sa mala ukázať v druhom semifinále. Ukrajinská strana však neudelila 27-ročnej speváčke postihnutej svalovou atrofiou vstupné víza, pretože v roku 2015 koncertovala na Kryme, ktorý rok predtým obsadilo Rusko a pripojilo ho k svojmu územiu.

Európska vysielacia únia (EBU) tak údajne príde približne o desať miliónov ruských divákov. EBU sa do poslednej chvíle snažila zachrániť situáciu, ponúkla Moskve dve riešenia: prezentovanie súťažnej piesne prostredníctvom satelitného prenosu alebo zmenu interpreta. Obe možnosti ruská strana zamietla a zo súťaže odstúpila.