Po rožky si chodí sám, nosí tašky z Tesca. Ako sa u nás správa filmová hviezda?

Producentka Lívia Filusová hovorí o práci na medzinárodnom projekte.

9. máj 2017 o 18:18 Kristína Kúdelová

Zažil slávu, viedol bohémsky štýl života a dovolil, aby sa mu rozpadla rodina. Zo starej rockerskej energie mu už nezostalo nič, a keby ním neotriaslo zmiznutie dcéry, apatie by sa asi nezbavil do konca života.

Na Slovensku vzniká dráma Pivnica, ale jej producentka LÍVIA FILUSOVÁ nenašla medzi slovenskými hercami takého, kto by jej do nej zapadol. A tak oslovila toho, kto ju na plátne najviac priťahuje. Pripravená, že ju v návale ponúk z celého sveta odmietne. Ale Jean-Marc Barr, hviezda z legendárnej Magickej hlbočiny a obľúbený herec dánskeho provokatéra Larsa von Triera, jej povedal áno.

Film Pivnica je načrtnutý ako náročná a ambiciózna zahraničná koprodukcia, ale Jean-Marc Barr nie je tým, kto ju komplikuje. Lívia Filusová pre SME hovorí, ako k práci na Slovensku pristupuje veľký profesionál.

Jean-Marc Barr je veľká hviezda, aké si nadiktoval požiadavky?

"Bola som pripravená na osobné auto, osobného asistenta, na všetko, čo prináleží takému typu herca. No on je samostatná jednotka. Chodí sám do mesta, sám si vyhľadal obchody a svoju pekáreň a pešo sa vracia s igelitkami z Tesca. Známi sa ma neveriacky pýtajú: Je to možné, že som v meste stretol Jeana-Marca Barra? A ja im odpovedám: Je!"

Že bude hrať hlavnú úlohu, bola vaša voľba alebo režiséra Igora Voloshina?

"Nad týmto obsadením sme dlho dumali, až jedného dňa prišiel Igor do kancelárie a spýtal sa ma: A čo keby sme zavolali Jeana-Marca Barra? V hlavne mi hneď naskočili čísla, čo všetko by to znamenalo, pretože s takým honorárom sme v rozpočte nepočítali. Letenky, ubytovanie, diéty, to všetko ho nesmierne zvýši. Ale ten nápad sa mi páčil a bola som pripravená prijať aj také riziko. Ak doň nejdete, nič nemáte. Nezvíťazíte. A tak sme mu poslali e-mail."

A bolo?

"Samozrejme, najprv si chcel prečítať scenár, zistiť, či sa vie s ním stotožniť a či by taká postava bola preňho prínosom. Pomyslela som si, bože, on má toľko ponúk, čo už by ho dohnalo k tejto? Ale on súhlasil a ja som mohla začať dolaďovať podmienky s jeho agentom. Obaja sme urobili ústupky a Jean-Marc sa mohol začať pripravovať. K filmu pristúpil ako k normálnej pracovnej príležitosti a tak sa aj správa. Igor mi hovoril, že už pred pár mesiacmi bol do postavy ponorený a žil s ňou."

Lívia Filusová naposledy produkovala drámu V tichu s Judit Bárdosovou. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Kto je vlastne Milan, ktorého bude hrať?

"Je to rocker, starnúci rocker, trochu slaboch. Má pocit, že svoje si už odžil a tak sa aj správa - aj vo svojom manželstve, ale z apatie ho vyruší tragická udalosť. Stratí sa jeho dcéra. Postup policajtov ho neuspokojuje, preto po nej pátra sám a v pivnici uväzní chlapca, ktorého považuje za vinníka. Vtedy sa pohne celé jeho vnútro, začnú sa v ňom objavovať vrstvy, o ktorých nikdy netušil, aj správanie má zrazu iné ako zvyčajne. Možno povedať, že objaví sám seba."

“ On je magnet. To, čo v sebe má, nesúvisí len s herectvom. Už len keď vstúpil do našej kancelárie, vyžarovala z neho neuveriteľná energia, charizma. Nemusel nič povedať ani urobiť, jednoducho tam len stál a už to bolo dosť. „ Lívia Filusová

To bude zrejme náročná herecká kompozícia.

"Veľmi náročná. Na prvý pohľad, alebo podľa textu by sa mohlo zdať, že kostrou Pivnice bude detektívna linka, príbeh štyridsiatnika, stroskotaného manžela, ktorý pátra po svojej dcére. Aj ja som ho tak na prvýkrát čítala. Zároveň som však cítila, že pod povrchom sú ukryté hlboké a zaujímavé plochy a dúfala som, že režisér z tej ponúkanej psychológie vyťaží čo najviac."

Slovenský herec by to nezvládol?