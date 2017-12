Zomrel dídžej a producent Robert Miles

Taliansky dídžej zomrel vo veku 47 rokov na bližšie nešpecifikovanú chorobu.

10. máj 2017 o 10:54 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 47 rokov zomrel taliansky dídžej a producent Robert Miles. Naposledy vydýchol na Ibize.

Dôvodom úmrtia bola bližšie nešpecifikovaná choroba. Smutnú správu potvrdil pre

taliansku verziu DJ Magazinu dlhoročný priateľ zosnulého, dídžej Joe T Vannelli, ktorý Milesa označil za veľmi talentovaného umelca.



Robert Miles, vlastným menom Roberto Concina, sa narodil 3. novembra 1969 vo Švajčiarsku. Známym sa stal hneď vďaka debutovému singlu Children, ktorý sa v UK Charte dostal na druhé miesto.

Úspech zaznamenal aj so skladbami Fable, One and One (featuring Maria Nayler) alebo Freedom (featuring Kathy Sledge). Vydal päť albumov - Dreamland (1996), 23am (1997), Organik (2001), Miles_Gurtu (2004) a Th1rt3en (2011).

Ako jedinému Talianovi sa mu podarilo získať BRIT Award, ktorú dostal v roku 1997 v kategórii Najlepší medzinárodný nováčik.