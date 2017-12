Pink Floyd sa vracajú. Nájdete ich v londýnskom múzeu

LONDÝN. Umeleckopriemyselné múzeum, známe skôr historickými zbierkami, sa po pocte Davidovi Bowiemu opäť zameralo na rockovú hudbu a znova si vybralo umelcov, pre ktorých je výtvarný výraz podobne dôležitý ako hudba.

Expozícia, ktorá bude verejnosti prístupná od soboty 13. mája, sa otvára 50 rokov od vydania debutového singla skupiny Pink Floyd - Arnold Layne - a aj od prvého albumu The Piper At The Gates of Dawn. Na niekoľkoročnej príprave expozície, ktorá ponúka 350 artefaktov, sa podieľali všetci žijúci členovia - bubeník Nick Mason, gitarista David Gilmour aj niekdajší frontman Roger Waters, ktorý skupinu opustil v polovici 80. rokov.

Je tu veľa exponátov tradičných pre rockovú skupinu - kostýmy, množstvo gitár, bicích, syntetizátorov a mixážne pulty, na ktorých vznikal typický zvuk skupiny. Návštevníci si môžu na malých pultoch skúsiť sami namixovať skladbu Money.

Pretože k Pink Floyd patrili od samého začiatku aj veľké javiskové šou - najprv psychadelické a neskôr viac divadelné - v najväčšom sále nechýba múr z albumu The Wall, rovnako ako nafukovacie figuríny, ktoré sa vznášali nad scénou, prípadne postavy, ktoré sa objavili v rovnomennom filme. Kurátori výstavy nechali postaviť aj model neďalekej elektrárne Battersea, nad ktorej komínmi sa vznáša prasa - rovnako ako na obale platne Animals.

Výstava je radená chronologicky - od modelu mikrobusu Bedford, ktorý vozil skupinu v ich začiatkoch v 60. rokoch po celej Británii, nasleduje pasáž o londýnskom klube UFO, kde boli vtedy Pink Floyd hlavnými hviezdami a priekopníkmi psychadelickej éry. Úvod je venovaný aj Sydovi Barrettovi, ktorý vymyslel názov skupiny. Ten bol do roku 1968 jej frontmanom a hlavným skladateľom, než zo skupiny odišiel - hlavne kvôli LSD. Žil potom v ústraní v Cambridge, kde v roku 2006 zomrel.

Záver tvorí miestnosť, kde sa premieta nanovo zostrihaný klip Comfortably Numb z koncertu Live 8, na ktorom sa v júli 2005 po dvadsiatich rokoch a naposledy zišla celá skupina. Nick Wright zomrel v roku 2008.

Na prvé dni je výstava v londýnskom múzeu Victoria and Albert Museum úplne vypredaná a podľa organizátorov sa doteraz predalo niekoľko desiatok tisíc vstupeniek. Potrvá do 1. októbra.