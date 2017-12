Je čas dať si pár pív, hovoria Deep Purple. Ale ešte chcú dokázať, že vedia hrať

Britská kapela sa vydala inou cestou ako Rolling Stones.

10. máj 2017 o 15:34 Marián Zima

Autor je hudobný publicista

BRATISLAVA. Black Sabbath ukončili svoju koncertnú činnosť a Rolling Stones zistili, že radšej siahnu do bluesových štandardov, ako by sa mali siliť do tvorby vlastných vecí.

No popri nich sú ešte na scéne rockeri, čo vydávajú nový album pôvodných piesní a ešte sa aj chystajú na jeho koncertnú propagáciu po svete.

Deep Purple už viacerí odpisovali, v personálnych turbulenciách sa im spomedzi tých prvoligových nevyrovná vari žiadna iná skupina. Okrem bubeníka Iana Paicea sa na každom poste počas takmer 50-ročnej kariéry vymenili minimálne dvaja hudobníci.

V súčasnej zostave - Ian Gillan (spev), Steve Morse (gitara), Roger Glover (basgitara), Don Airey (klávesy) a Paice - hrá kapela už stabilných štrnásť rokov a gitarista Steve Morse je v kapele ešte o šesť rokov viac.

Paradoxne sa však viac spomína na kratšie a umelecky výbušnejšie fázy jej existencie. Albumy ako Deep Purple In Rock, Fireball či Made In Japan hrané v takzvanej MK III zostave sa nielen trafili, ale aj výrazne formovali zlatú éru hardrocku 70. rokov, a to je éra, ktorá sa už skrátka opakovať nebude.

Deep Purple nechcú hrať staré hity, majú nový album InFinite. (zdroj: ROCKHIT)

Nekončia, len nevedia, čo je za rohom

Kapela zmenami hudobníkov vždy aj zákonite modifikovala svoj štýl. Po prvom odchode Gillana dvojica vokalistov Coverdale a Hughes zmenila zvuk, priblížila ho k blues a funku.

V roku 1989 priviedol Blackmore do kapely speváka Joea Lynna Turnera a nasmeroval ju k štýlu Rainbow.