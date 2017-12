Hudobníci nemajú peniaze, aby robili dobrú hudbu. Na vine je internet

V európskom parlamente sa diskutuje o podobe autorských zákonov.

11. máj 2017 o 13:40 Marek Hudec

BRATISLAVA. Internet zastihol hudobný priemysel nepripravený a dnes na to muzikanti doplácajú, myslí si Meky Žbirka.

Keď v slávnom anglickom štúdiu Abbey Road nahrával svoj posledný album, o budúcnosti hudby sa v bufete diskutovalo veľmi často. Najväčšie hudobné hviezdy počúval, ako sa sťažujú.

V posledných rokoch síce stúpala popularita internetových služieb, ktoré ponúkajú hudbu na prehrávanie, na odmenách pre umelcov sa to však neodrazilo. „Hovorili, že z toho dostávajú len peanuts – drobnosti, arašidy.“ Inak to nie je ani na Slovensku.

Keď sa o tejto téme debatovalo v Bruseli, Žbirkovi jeden poslanec povedal, aby sa hudobníci nesťažovali. Vraj si majú zarábať hraním. Mekyho to popudilo:

„Keby si kedysi Beatles zarábali len hraním, nemali by čas nahrať svoj slávny album Sgt. Pepper," hovorí. "Tak ako by spisovateľovi mali stačiť tantiémy na napísanie novej knihy, aj hudobníkovi by mali postačiť počas práce na novom albume.“

Snažte sa ich ochrániť

Vyplácanie odmien za streamingové služby je problém, tvrdí Žbirka, pretože priamo súvisí s kvalitou hudby. Ak hudobníci nebudú mať dosť peňazí, nebudú mať priestor robiť dobré pesničky.

Ich súčasné príjmy sa podľa neho nedajú porovnať s minulosťou. Klesá predaj albumov, klesajú tantiémy, stúpa len počet prehratí na Spotify a youtube. Malo by sa to zohľadniť.