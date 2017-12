Potupa v Cannes. Najväčší filmový festival prehral bitku s Netflixom

Francúzska diplomacia musela obetovať svoje zásadné pravidlo.

12. máj 2017 o 17:10 Kristína Kúdelová

CANNES, BRATISLAVA. Stalo sa to v tichosti a bez mediálnej pozornosti. Najväčší filmový festival na svete a Netflix vstúpili do vojny, ktorú zatiaľ vyhráva streamovacia spoločnosť. V bitke o budúcnosť filmového biznisu môže Francúzov zachrániť len to, že zmenia pravidlá.

Festival v Cannes chcel pritom len zareagovať na pohyb, aký v kinematografii v poslednom čase nastal.

Ľudia si filmy radi púšťajú na malej obrazovke a Netflix, ktorý sa postupne stal streamovacou aj produkčnou spoločnosťou a má 98 miliónov predplatiteľov, sa im svojimi vlastnými filmami a seriálmi najviac triafa do vkusu.

Je to blamáž aj chybný krok

Francúzi teraz dva z nich zaradili do hlavnej súťaže, ale nečakali, že Netflix odmietne rešpektovať ich pravidlá.