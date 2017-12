Pat Metheny pre SME: Spojené štáty nie sú to, čo bývali. Pripomínajú Ekvádor

Gitarista zahral v Bratislave jednu z najznámejších protestných melódií.

13. máj 2017 o 8:11 Marek Hudec

BRATISLAVA. Už len spev Davida Bowieho chýbal. Ša-la-la-la-lá. Gitarista Pat Metheny zostal na konci bratislavského koncertu na pódiu sám. Melódia, ktorú zahral, síce bola clivá, ale nie preto, že by bol po takmer trojhodinovom koncerte v Bratislave vyčerpaný.

Unavila ho situácia v jeho rodnej krajine. Tóny totiž patrili jednej z najznámejších protestných piesní This is not America. Skladbu nahral s dnes už zosnulým Bowiem v osemdesiatych rokoch.

„Protestujem, jednoznačne,“ povedal po vystúpení denníku SME. V minulosti sa zvykol často vyjadrovať k politike v Spojených štátoch. Pred rokom chválil Baracka Obamu, hral pre neho v Bielom dome, a predtým kritizoval Busha. Teraz je však skutočne rozčúlený.

(zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Počestne ako Lincoln