Katherine Waterstonová: Votrelec bol mojou prvou láskou

Herečka sa pri natáčaní novej sci-fi snímky cítila ako turistka v múzeu a mala problém sústrediť sa.

30. máj 2017 o 15:32 Tomáš Kušnír

Strach z neznámeho. Na tomto motíve postavil režisér Ridley Scott legendárnu ságu o vesmírnej posádke, ktorú napadne votrelec. Filmová klasika z roku 1979 vyšliapala chodníček všetkým ďalším sci-fi snímkam. V máji prišla do slovenských kín ďalšia kapitola s názvom Votrelec: Covenant.

Dej sa odohráva ešte predtým, ako sa na cestu vydala kozmická loď Nostromo. Novou Ellen Ripleyovou sa stala herečka Katherine Waterstonová.

Cesta za votrelcom

„Bol to úvod k strašidelným filmom a snímkam o vesmíre. Videla som ho ešte pred Hviezdnymi vojnami,“ spomína Katherine Waterstonová na svoje prvé stretnutie s Votrelcom. Prirovnala ho k prvej láske. V novej snímke si americká herečka zahrá manželku kapitána vesmírnej lode Daniels.

Pôjde po stopách Sigourney Weaverovej a bude čeliť smrtiacim tvorom. Porovnávaniu s postavou Ellen Ripleyovej z originálu z roku 1979 sa nevyhla. Špekulovalo sa, že Daniels by mohla byť jej matkou.

„Pri natáčaní som nad tým nerozmýšľala, no keď sa vás potom na ňu začnú pýtať novinári, spomeniete si, ako ju stále milujú fanúšikovia. Pomyslíte si: Čo tu, do pekla, robím?“ povedala Waterstonová na diskusii k filmu. Priznala, že by od svojej predchodkyne rada niečo odpozerala, pri nakrúcaní sa cítila veľmi kŕčovito.

Votrelec: Covenant je podľa Waterstonovej nový príbeh, s iným scenárom a postavami. Herci sa však veľmi snažili nesklamať nadšencov sci-fi ságy. Najnovší príbeh režiséra Ridleyho Scotta sa odohráva desať rokov po filme Prometheus (2012).

Posádka kolonizačnej lode Covenant smeruje k vzdialenej planéte na druhej strane galaxie. Namiesto raja ich tam však čaká tmavý a nebezpečný svet. Postapokalyptickú scenériu dotvára mimozemský netvor, ktorý sa pre členov vesmírnej expedície stane životným nebezpečenstvom.