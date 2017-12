Eurovíziu 2017 vyhral Portugalčan Salvador Sobral. So skladbou, ktorá vôbec nie je zlá

Kvôli bojom zrušil účasť Petro Porošenko.

14. máj 2017 o 0:47 Tomáš Czwitkovics, sme.sk

Pesničková súťaž Eurovision Song Contest v noci zo soboty na nedeľu spoznala víťaza ročníka 2017. Stal sa ním zástupca Portugalska Salvador Sobral s citlivou skladbou Amar Pelos Dois, ktorá vynikla v tradičnej popovo-gýčovej estrádnej šou svojou jednoduchosťou a najmä speváckym prejavom.

video //www.youtube.com/embed/0td62XxnjBk

Eurovízia sa pasuje v prvom rade ako súťaž skladieb a nie interpretov - netradične po vyhlásení výsledkov pieseň zaspievala aj jej skladateľka, sestra speváka Luísa.

"Žijeme vo svete fastfoodovej hudby. Toto by mohlo byť víťazstvo pre hudbu a ľudí, ktorí robia hudbu, ktorá aj niečo znamená. Hudba nie je ohňostroj, ale pocit. Skúsme to zmeniť a vrátiť späť hudbu," uviedol spevák pred záverečným vystúpením.

Víťazstvo Sobrala, ktorý kedysi (neúspešne) súťažil aj v portugalskej verzii Superstar, bolo zrejmé už veľmi skoro po začatí spočítavania hlasov. Všetko mohlo zamiešať iba nové, po druhýkrát použité hlasovanie divákov, ktoré môže teoreticky výrazne zmeniť hlasy národných porôt. Sobral však vyhral aj body televízneho publika.

Pre boje na východe krajiny odvolal svoju účasť na šou ukrajinský prezident Petro Porošenko. Priebeh súťaže, ktorá sa po minuloročnom víťazstve ukrajinskej speváčky Džamaly organizovala v Kyjeve, sa ináč zaobišiel bez výrazných škandálov. Tie sa udiali ešte pred tým. Vzhľadom na finančné problémy organizátorskej krajiny Eurovízii hrozilo, či sa tento rok vôbec a v akej podobe uskutoční.

Druhý problém sa týkal ruskej účasti. Krajinu mala reprezentovať speváčka na vozíku Julia Samojlova. Ukrajinci jej zakázali vstup do krajiny, pretože v roku 2015 vystúpila bez povolenia na Kryme, ktorý agresívne anektovali Rusi. Podľa ukrajinských zákonov to znamená trojročný zákaz vstupu do štátu.

Samojlova mala pôvodne ako kompromis vystúpiť cez telemost, napokon však Rusi v apríli odvolali svoju účasť. S veľkou kritikou organizátora Eurovízie, Európskej vysielacej únie (EBU), podľa ktorej Ukrajina zneužila súťaž na politické účely.

S krokom nesúhlasil ani 17-ročný bulharský spevák Kristian Kostov, ktorý pre ukrajinské médiá podľa SZ.de povedal, že ak vyhrá, v Moskve nakrúti video, kde rozbije sklenenú trofej. Dramatický moment mu spolu s víťazstvom ušiel pred nosom - bulharská účasť skončila ako druhá.

Politika a nacionalizmus vždy hrali úlohu aj pri hlasovaní. Škandinávske aj balkánske krajiny rady hlasujú jedna pre druhú. Tak to bolo pri zopár prípadoch aj tento rok, čo publikum v sále patrične vypískalo.

Mottom šou bolo heslo Celebrate Diversity, čomu však hudobný výber ani účastníci veľmi nezodpovedali. Okrem neeurovíznej víťaznej skladby sa do finále prebojoval aj maďarský spevák rómskeho pôvodu Joci Pápai, ktorý zmixoval rómske motívy so spevom a dokonca aj rapom v maďarčine.

Slovensko sa z finančných dôvodov ani tento rok nezúčastnilo. Poslednýkrát po 44 rokoch mal účastníka na Eurovízii aj Izrael. Pre reorganizáciu národného vysielateľa Izrael už nebude mať člena v EBU a hoci súťaž už viackrát vyhral, budúci rok sa už zrejme nezapojí.

Víťazstvom Sobrala sa Eurovízia po prvýkrát uskutoční v Portugalsku, krajina pesničkovú súťaž dosiaľ ešte nikdy nevyhrala.