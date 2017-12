Kopírovať filmy nie je hanba. Len to treba robiť dobre

Deep: dobrodružstvo pod hladinou rozpráva o svete po apokalypse.

15. máj 2017 o 13:00 Miloš Ščepka

Na kopírovaní nie je nič zlé. Aj tí najtalentovanejší maliari sa učia kopírovaním majstrov. Dôležité je, že sa svoje kópie nesnažia predávať za cenu originálov. To však nie je prípad tvorcov filmu Deep: Dobrodružstvo pod hladinou.

Autor španielskych dokumentov Julio Soto Gurpide si pre svoj režisérsky celovečerný debut prekvapivo zvolil žáner digitálne animovanej rodinnej dobrodružnej komédie, s ktorým dosiaľ nemá vôbec žiadne skúsenosti. Možno trochu ostrieľanejší sú spoluscenáristi Joe Vitale a Mike de Seve, ktorí pri výrobe lacných animákov kopírujú disneyovky, pixarovky, Madagascar a iné úspešné snímky.

Skúsenosti s tvorbou špičkových digitálne animovaných filmov nemá ani jeden zo šestnástich španielskych, amerických a belgických spoluproducentov. Skladateľ Fernando Velázquez je podpísaný aj pod trhákmi Sirotinec, V pasci, Mama, Z temnoty a Kolónia, ale pre animované filmy toho veľa nenaskladal. Výtvarníčka Estefania Pantoja Deepom tiež debutuje.

Toľko k reklame, ktorá snímku uvádza ako „od tvorcov filmov Madagascar a Angry Birds vo filme“…

Psíček a Mačička filmujú

Deep: Dobrodružstvo pod hladinou Španielsko-USA-Belgicko 2017 Deep 92 minút. Scenár: Julio Soto Gurpide, Jose Tatay, Joe Vitale, Mike de Seve. Réžia: Julio Soto Gurpide. Výtvarník: Estefania Pantoja. Hudba: Fernando Velázquez. V slovenskom znení účinkujú: Distribbútor neuvádza. Slovenská premiéra 18. mája 2017

Partička kvalitnou digitálne animovanou zábavou nepobozkaných zelenáčov sa vrhla do diela s elánom Psíčka a Mačičky. Naznášali bez ladu a skladu motívy pre maličkých i pre dospelých z Hľadá sa Nemo, Hľadá sa Dory, Príbehu žraloka, Tučniakov z Madagascaru i Wall-E, ale nie sú dobrými tvorcami kópií. Nedokázali od majstrov odpozorovať a čo i len v neohrabanej začiatočníckej podobe nahrubo skopírovať to hlavné: zábavnosť.

Že príbeh a hrdinovia nie sú pôvodní, nie je najväčšia chyba. Horšia je neschopnosť zaujať, upútať a udržiavať pozornosť. Ani dospelých, ani detí. Ak dielu chýba hravosť, nápaditosť, tvorivosť, je celkom prirodzené, že v ňom nenájdeme ani veľa vtipu.

Tvorcovia nevedia vystavať humorný výstup, správne načasovať pointu, zábavne podať gag. Usilujú sa, ale je to trápenie. Sem-tam sa síce pokúšajú dokonca i o popkultúrny žart, ale výsledkom je žalostný bizár. Rozpaky chcú zaháňať pesničkami. Výsledok? Ešte väčšie rozpaky (i zásluhou prespievania do slovenčiny so zvláštnym prekladom).

Na 92 minút umelo rozťahujú zaujímavý nosný nápad postapokalyptickej Zeme, no nedokážu ho nikam posunúť, rozvinúť, spracovať. Posolstvo? Iba ak: „Aha, koľko peňazí sme vedeli minúť!“

Ťažký život diváka

Výtvarné návrhy sú z rovnakej kuchyne ako scenár. Psíček s Mačičkou pomiešali silne štylizované antropomorfizované figúrky, vyslovene fantastické až hororové postavičky no i realisticky pôsobiace živočíchy. Animácia je o kus lepšia, najmä vďaka tomu, že postapokalyptické more je prevažne pusté, no charakterizácia postáv, ich jedinečnosť daná detailmi v pohyboch, mimike a gestách je ešte stále nad sily belgických a španielskych animátorov.

Distributér dôvtipne nasadil snímku v čase, keď jej v kinách nekonkuruje žiadna premiéra profesionálne nakrúteného animovaného filmu. Od uvedenia Baby šéfa prešiel mesiac, Autá 3 prídu až v polovici júna, Ja, zloduch 3 ešte neskôr. Kto povedal, že život filmového diváka je ľahký a nevyžaduje si obete?