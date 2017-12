Mal to byť najväčší hudobný návrat za posledné roky. Fanúšikov nepotešil

Kapela LCD Soundsystem zverejnila nové pesničky, znejú sľubne.

16. máj 2017 o 14:26 Marek Hudec

BRATISLAVA. Znejú smutné klavírne tóny, publikum pod pódiom nadšene vrieska a James Murphy rozorvane spieva: „New York, milujem ťa, ale ničíš ma.“

Tak v roku 2011 vyzeral koniec americkej kapely LCD Soundsystem. Mala to byť posledná pesnička posledného koncertu.

Počúvať ju spätne zo záznamu je dojímavé. Dokonale vystihuje absurdnosť niektorých životných situácií.

Absurdné sa to zdalo aj fanúšikom. Pýtali sa: Kto by chcel skončiť na vrchole svojej kariéry? Skupina len krátko predtým vydala výborný album This is Happening, ktorým sa im po prvý raz podarilo dostať na vrchol rebríčka predajnosti. Konečne sa mohli stať celosvetovými hviezdami.

No hudobníci sa začali báť, či budú vedieť v budúcnosti prekonať samých seba. Nakrútili o tom film Shut Up and Play the Hits. Kapela si koniec kariéry vďakabohu rozmyslela a po šiestich rokoch pripravuje nový album. Bude to hit? Nové pesničky znejú sľubne.

Dôležitý okamih

Dve skladby Call the Police a Amerícan Dream zahrali nedávno v populárnej televíznej šou Saturday Night Live.

Štýl svojej hudby nezmenili. Kapela vždy vynikala v tom, ako vedela zladiť tanečnú, elektronickú hudbu s rockom, tak ako sa to darilo ich vzorom z projektu New Order.