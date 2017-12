Stvorený pre role zloduchov, zomrel herec Powers Boothe

Syn farmárov, ako prvý z rodiny sa dostal na vysokú školu a opustil rodný Texas.

16. máj 2017 o 17:52 Gregor Kaclík

BRATISLAVA. Niektorí herci sú už len svojim výzorom predurčení na niektoré role. Powers Allen Booth (1.7.1948 – 14.5.2017) sa narodil s tvárou zloducha.

Môžete si ho pamätať ako skorumpovaného senátora Ethana Roarka z kultového Sin City, alebo vodcu Hydry Gideona Malicka v seriáli Agenti S.H.I.E.L.D a filme Avengers: Pomstitelia.

Najmladší z troch bratov, bol synom rančera a vyrastal na farme. Bol prvý z rodiny, ktorému sa poradilo dostať na vysokú školu a kým nedostal ponuku na stáž v Južnej Metodistickej Univerzite v Dallase, o hereckej kariére nikdy nepremýšľal.

„Ísť do L.A. alebo do New Yorku bolo pre mňa niečo ako ísť na Mesiac!“ povedal v interview v roku 2012 pre magazín American Profile.

Profesionálne začal hrať v sedemdesiatych rokoch a už o desať rokov neskôr vystupoval na Broadwayi.

V tej istej dobe sa už objavoval aj na televíznych obrazovkách a v roku 1980 vyhral cenu Emmy za film Guyanská Tragédia: Príbeh Jima Jonesa. Zahral si hlavnú rolu charizmatického vodcu sekty Chrámu ľudu, ktorá v roku 1978 spáchala masovú samovraždu.

Cenu dostal počas štrajku hereckých odborových zväzov a narozdiel od väčšiny hercov si ju bol prebrať. Časopis TIME napísal, že po prevzatí ceny krok označil za „buď najodvážnejší, alebo najhlúpejší moment [jeho] kariéry.“

Svoj hlas a charizmu počas kariéry požičal viacerým pamätným zloduchom, napríklad vo westernovom seriáli Deadwood a filme Tombstone. V posledných rokoch sa pravidelne objavoval v seriáli Nashville ako miliardár Lamar Wyatt.

V roku 2009 bol spolu s hercom a spevákom Billy Bob Thorntonom uvedený do Texaskej filmovej siene slávy.