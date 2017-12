Bolela ho hlava, skolaboval, na obed musel ísť spať. Keď sa rodí filmová hviezda

Slovenský režisér sa môže zaradiť medzi objavy Cannes.

16. máj 2017 o 16:18 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Spôsobí v meste takú zápchu, že ľudia strácajú nervy, keď majú prejsť päťdesiat metrov. Nie je dizajnovaný pre normálneho človeka, do kinosály pustí len toho, kto pochádza z filmového luxusu. Diskriminuje tých, ktorí nie sú slávnostne oblečení, správa sa snobsky.

Napriek tomu si festival v Cannes udržuje najväčšiu pozornosť a rešpekt. Našiel rovnováhu medzi umením a filmovým biznisom, reaguje na politiku a ochraňuje slobodu, pomáha tvorcom, ktorých okliešťujú a likvidujú diktátorské režimy.

Viacerí slovenskí režiséri sa v poslednom čase ukázali na veľkých filmových festivaloch. V Benátkach, Berlíne, Rotterdame alebo v Toronte. Byť však v hlavnom výbere na festivale v Cannes a ešte aj súťažiť v jednej z jeho dvoch výkladných sekcií, je špeciálna prestíž. Francúzsky festival má najlepší program a Zlatá palma má vo filmovom umení najväčšiu hodnotu.

Slováci sa prvýkrát dostali do veľkej súťaže, vo filme OUT hrá Judit Bárdos. (zdroj: SENTIMENTAL FILM)

Že Györgya Kristófa a jeho film OUT vybrali do vychytenej súťaže Un certain regard, je mimoriadny úspech. Nielenže ho bude posudzovať predsedníčka poroty Uma Thurman, zároveň získa aj neobyčajnú mediálnu pozornosť.

Náš debutujúci režisér sa môže zaradiť medzi tvorcov, ktorí sú dnes veľkými filmovými hviezdami. Aj preto, že sa ich talent prejavil na festivale v Cannes.

Tu sú niektorí z nich:

1. Taxikár a jeho trinásťročná partnerka

Robert De Niro

V roku 1976 nebol žiadnym uchom. Robert De Niro už mal Oscara za Krstného otca 2, keď prichádzal do Cannes. Vedľajšia úloha v mafiánskej ságe mu však nepriniesla takú slávu ako hlavná úloha v dráme Taxi Driver, ktorá tu získala Zlatú palmu.