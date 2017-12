Najprv knihy, potom hry. Teraz Zaklínač mieri aj na Netflix

Termín odvysielania prvého dielu zatiaľ nie je známy.

17. máj 2017 o 17:21 Martin Vonšák

Zaklínač (v angličtine The Witcher) je značka, ktorá preslávila sériu fantasy kníh poľského autora Andrzeja Sapkowskeho a neskôr sa zapísala do histórie počítačových hier. Na jej motívy vznikli aj komiksy či stolné hry.

A vďaka videoslužbe Netflix Geralt z Rivie dostane aj svoj seriál.

Fantasy, ale stále blízky svet

„Sapkowski vytvoril rozmanitý a pamätný svet, ktorý nám je blízky a magický zároveň,“ uviedol v stredu v tlačovej správe viceprezident spoločnosti Erik Barmack.

Netflix začal v posledných rokoch vyrábať obrovské množstvo seriálov. K tým najúspešnejším patria House of Cards, Orange is the New Black alebo Narcos.

Videoslužba vytvorila aj niekoľko sci-fi a komiksových seriálov vďaka dohode s gigantom Marvel. No s fantasy žánrom zatiaľ veľa skúseností nemal.

Samotný autor ságy bude na seriáli spolupracovať ako kreatívny konzultant. „Teším sa, že Netflix adaptuje moje príbehy,“ píše Sapkowski a dodáva, že seriál sa bude pridŕžať predlohy, na ktorej pracoval tridsať rokov.

Kedy sa seriál bude dať porovnať s knižnou predlohou, ešte nie je isté. Netflix nezverejnil dátum premiéry.

Za produkciu seriálu bude zodpovedný Sean Daniel, ktorého možno poznať vďaka snímkam ako Múmia či Ben-Hur.

Práve jeho meno sa spomínalo v súvislosti s celovečerným filmom na motívy Zaklínača. Teraz sa však zdá, že z filmu nič nebude a dôvodom je práve práca na seriáli.

Podobne to bolo aj pri fantasy epose Game of Thrones. Jeho autor George R. R. Martin dlho odmietal ponuky na filmové spracovanie. Neveril, že by sa rozsiahly príbeh dal natlačiť do filmu.

Sfilmovaniu privolil, až keď ho oslovili z televízie HBO. Zo seriálu sa stal obrovský hit, čo mohlo motivovať aj Netflix, aby to vyskúšal s výpravným fantasy projektom.

Ďalšie meno zmieňované aj v súvislosti s filmom, aj so seriálom Zaklínač je Tomek Baginski. Jeho krátky animovaný film The Cathedral bol v roku 2002 nominovaný na Oscara, no dôležitejšie je, že Zaklínač mu nie je neznámy. Baginski totiž pracuje v štúdiu Platige Image, ktoré pripravovalo animácie do série hier The Witcher.

video //www.youtube.com/embed/xly6-YButlk

Neúspešný film, úspešná hra, nie vždy spokojný autor

O pretavenie Zaklínača na televízne obrazovky či plátna sa už pokúšali aj Poliaci. V roku 2001 nakrútil Marek Brodzki rovnomenný film (v origináli Wiedźmin).

Jeho snaha sa stretla viac s negatívnou kritikou než ocenením a ani Sapkowski nebol s prevedením svojho sveta spokojný.

Tvorca Zaklínača istú nespokojnosť vyjadril aj v súvislosti s trojdielnou sériou hier štúdia CD Projekt. Tú kritika vrúcne prijala, ale samotný Sapkowski sa na jej tvorbe nepodieľal.

V rozhovore pre Vice to odôvodnil tým, že hry nie sú ako literatúra. „Funguje to (hry) inak. Akú substanciu možno nájsť v tom, že hrdina kráča lesom a rozpráva sa s veveričkou? Kde je v tom literatúra? Kde je priestor na hĺbku alebo sofistikovaný jazyk, ktorým by hry mohli pozdvihnúť kultúru? Nikde,“ hovori Sapkowski.

Proti hre samotnej či vývojárom a hráčom 69-ročný autor nič nemá. Poťažkal si však, že na jeho autorské besedy chodia samé deti, ktoré si možno myslia, že svoje príbehy píše na základe hier.

Sapkowski nemá na hry ťažké srdce určite aj preto, že si vďaka adaptáciám svojho diela dobre privyrobil. „Ťažko povedať nie ponuke, ktorú sprevádzajú veľké peniaze. Azda len idiot by nesúhlasil,“ priznáva Sapkowski.

