Spevák skupiny Soundgarden Chris Cornell spáchal samovraždu

Americký spevák sa obesil v hotelovej izbe.

18. máj 2017 o 9:57 Marek Hudec, sme.sk, čtk

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom

DETROIT. Chcel hudbou nakresliť surreálny snový obraz. Pieseň Black Hole Sun americký spevák Chris Cornell vraj napísal veľmi rýchlo, hotová bola za 15 minút a nevedel, čo si s ňou počať.

Zdalo sa mu, že jeho kapele Soundgarden sa nebude páčiť, bál sa, že bude príliš ľúbivá. Mýlil sa. Jeho kolegovia boli nadšení, lebo mala jedinečný zvuk.

„Nebola jemná ako mlieko, ale ani ostrá ako piesok v očiach. Bola skôr lyžicou cukru, ktorá vám mala pomôcť prehltnúť trpkú pilulku,“ opísal ju raz gitarista Kim Thayil.

Nakoniec sa z Black Hole Sun stal v lete 1994 najväčší letný hit.

Vo štvrtok ráno svetové médiá informovali o Cornellovej smrti. Bolo to náhle, nečakané, len niekoľko hodín po koncerte v Detroite, kde hral piesne od Soundgarden. Jeho rodina si to nevie vysvetliť.

Hovorca detroitskej polície Michael Woody pre AP povedal, že na mieste Cornellovho úmrtia boli nájdené indície možnej samovraždy, detaily však vyšetrovatelia nezverejnili.

Prvotné domnienky potvrdil súdny lekár. Americký rockový spevák sa podľa agentúry AP po koncerte v Detroite na hoteli obesil.

Sexsymbol grungeu

Cornell bol súčasťou hnutia, ktoré v tých časoch absolútne zmenilo rockovú scénu, hovorí hudobný publicista Marian Zima.

V deväťdesiatych rokoch spolu s ostatnými kapelami zo Seattlu vytvárali nový štýl, zvuk doby, grunge. Soundgarden o niekoľko rokov predbehli aj najvýznamnejšieho predstaviteľa hnutia Nirvanu.

„Oproti nim mali Soundgarden ťažší zvuk inšpirovaný metalom a punkom. Veľa si vzali od svojich vzorov z Black Sabbath. Cornell bol okrem toho mimoriadnou osobnosťou, charizmatickým lídrom a považovali ho za sexsymbol grungeovej scény,“ hovorí Zima.

Veľkým zvratom v spevákovej kariére bol jeho odchod zo Soundgarden. Hit Black Hole Sun bol na najúspešnejšom albume kapely Superunknown, z ktorého po celom svete predalo deväť miliónov kópií.

Hudobníci sa však nevedeli zhodnúť na tom, ako by ich tvorba mala vyzerať v budúcnosti. Mali zostať pri tvrdej gitarovej hudbe alebo sa pokúsiť byť jemnejšími, aby zaujali viac poslucháčov?

video //www.youtube.com/embed/3mbBbFH9fAg

Pre drsnejšieho Bonda drsnejší hlas

„Cornell zrejme túžil robiť viac mainstreamové pesničky, čo neskôr dokázala jeho sólová tvorba. Ale len oni sami vedia, prečo sa rozišli,“ myslí si Zima.

„Videl som ich na Nova Rocku v Nickelsdorfe pred pár rokmi v rámci ich comebacku. Vynikajúci materiál, ale akoby už neťahali za ten istý povraz.“ Napätie v kapele stúpalo a Cornell sa z nej v roku 1997 rozhodol odísť.

Neskôr si založil ešte druhú skupinu Audioslave a nahral aj niekoľko nahrávok pod svojím menom. Známa bola jeho pesnička pre bondovku Casino Royale. Film sa snažil obnoviť sériu o tajnom agentovi, hlavný hrdina mal pôsobiť drsnejšie. To mala odrážať aj skladba k filmu, preto producenti oslovili práve Cornella s jeho prenikavým hlasom.

Cornell trpel ako tíndžer depresiou, vyhodili ho zo školy a často zostával aj niekoľko dní doma so zlomenou dušou. V tých časoch počúval nahrávky od Beatles, ktoré objavil opustené v pivnici u susedov. Často sa k nim vracal, preto boli jeho neskoršie albumy melodickejšie, prístupnejšie. Na jednom zo svojich hitov Part of Me spolupracoval aj s popovým producentom Timbalandom.

Už nič podobne silné nespravil

„Keď máte 20 rokov, máte najviac energie a keď vám prajú okolnosti, urobíte životné dielo. Cornell neskôr nebol so Soundgarden spokojný. Na druhej strane už nič podobne silné nespravil,“ myslí si Zima kriticky.

Táto časť Cornellovej kariéry ovplyvnila aj slovenské kapely, deväťdesiate roky boli érou rockerov skúšajúcich v garážach. Keby nebolo Soundgarden, nikdy by sme zrejme nemali domácu kapelu Le Payaco.

„Učil som sa spievať podľa toho, ako spieval Cornell,“ spomína si Tomáš Sloboda. „Na prvej lyžovačke sme sa s basgitaristom Martinom Stempelom spolu začali rozprávať, lebo sa nám obom páčili Soundgarden.“ Sloboda považuje Cornella nielen za speváka s výnimočným, jedinečným hlasom, ale aj za majstra gitarových riffov.

„Iba niektorým kapelám sa podarí vytvoriť novú kultúru, zapadnúť do jestvujúcich pomerov a potom je z toho ťažké vyjsť,“ dodáva Sloboda.