Vypískali Netflix. Pri projekcii filmu v Cannes vznikla veľká chyba

Okja je vydarená komédia o super prasatách.

19. máj 2017 o 13:48 Kristína Kúdelová

Z Cannes od našej redaktorky Kristíny Kúdelovej

CANNES. Ak sa aj Netflix bál, ako dopadne jeho prvá účasť v Cannes, toto pravdepodobne nečakal. Jedine, že by ho niekto dopredu upozornil na to, že kruté festivalové publikum ho môže za hocijakú malú chybu vybučať a vypískať.

Pri projekcii jeho filmu Okja s Tildou Swintonovou, Jakeom Gyllenhaalom a Paulom Danom sa to stalo od úvodných titulkov. Stačilo, že sa na plátne ukázalo logo Netflixu.

Navyše premietaný obraz nebol dostatočne vysoký a hercom "odsekával" hlavy. Načo sa sem tlačíte, keď nerobíte film pre kiná? Veď ho ani neviete premietnuť!

Ani s týmto si nedáte námahu? Kričali ľudia v hľadisku a približne osem minút sa hecovali v hneve, ktorý na Netflix potrebovali vypustiť.

Bolo to nespravodlivé. Toto nebol prípad, keď by si to bol zaslúžil.

video //www.youtube.com/embed/AjCebKn4iic

Odskákali si to nevinní tvorcovia

Netflix vyvolal rozpačité reakcie po tom, ako ohlásil, že filmy, ktoré tu má v súťaži, nedovolí po festivale premietnuť v kine.