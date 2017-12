Málo začiatočníkov má v hudbe vlastný jazyk. Kapela Tolstoys už dozrela

Nový objav na slovenskej scéne tvoria študenti.

19. máj 2017 o 15:13 Marek Hudec

Ela Tolstova sa práve pripravuje na maturitné skúšky. Prijali ju na dve vysnívané školy v Anglicku, no plány odísť na chvíľu zrejme odloží. Cíti, že by mala zostať na Slovensku. Okrem štúdia totiž pracuje aj na očakávanej hudobnej nahrávke so svojou kapelou Tolstoys.

V súčasnosti je skupina jedným z najväčších objavov na slovenskej scéne. Pripravuje sa na koncert na festivale Pohoda a výborný dojem zanechali v stredu na vystúpení v najväčšej sále Slovenského rozhlasu.

Vystúpenie bolo jemné a upokojujúce. Nostalgické, vzdušné melódie klavíra dopĺňali premenlivé rytmy bicích a citlivosť piesní zdôrazňovali husle a Tolstovej nežný hlas.

V niečom pripomínali tvorbu austrálskeho bluesového speváka Cheta Fakera, ktorý dokáže dobre zladiť svoj zasnený prejav s hudobnými prvkami z rôznych hudobných žánrov. Možno práve preto Tolstoys na koncerte uhrančivo predviedli cover verziu jeho piesne Gold.

Náročné a oslobodzujúce

„Je náročné to stíhať,“ priznala speváčka. Basgitarista Michal Smetana dochádza na skúšky z Prahy, kde študuje medicínu. „Na druhej strane to však aj oslobodzuje. Hudbe sa chcem venovať aj naďalej nielen ako interpret, zaujíma ma aj jej manažment,“ vysvetľuje Tolstova.

Nápad založiť si kapelu dostala pri spolupráci s neziskovou vzdelávacou organizáciou Leaf. Od nej získala kapela možnosť zahrať vôbec prvý koncert na konferencii, ktorú navštívil aj prezident Kiska.