Boh je najlepší nápad, aký kedy človek mal. V Maďarsku testujú vieru kresťanov

Režisér Kornél Mundruczó má v Cannes provokatívny film Mesiac Jupitera.

20. máj 2017 o 13:30 Kristína Kúdelová

Z Cannes od našej redaktorky Kristíny Kúdelovej

CANNES. Jeho starý otec bol ortodoxný kňaz, v prostredí cirkvi sa cítil prirodzene. S mamou chodieval aj do katolíckeho kostola, ale väčšinou tam cítil iba atmosféru strachu a moci. Maďarský režisér Kornél Mundruczó Bibliu otvoril, až keď bol tínedžerom. „A to, paradoxne, spôsobilo, že som do kostola začal chodiť menej,“ vravel v rozhovore pre SME.

V Biblii cítil dôležité významy, ale myslí si, že by sme sa mali zbaviť všetkých tradičných interpretácií a hľadať ich sami.

Pred dvoma rokmi v Cannes triumfoval s filmom Biely Boh. Teraz prišiel na festival s filmom Mesiac Jupitera. Testuje v ňom kresťanskú vieru na mieste, kde sa sústreďujú stovky imigrantov. Presnejšie, v jeho rodnom Maďarsku, v utečeneckom tábore na okraji Budapešti, v nemocnici aj na stanici Keleti.

video //www.youtube.com/embed/2q_ufeEMGM8

Naša viera je nadiktovaná