Keď sa Slovák vyberie do sveta. Film OUT má za sebou historickú premiéru v Cannes

Režisér György Kristóf priniesol šarmantného hrdinu z východu.

22. máj 2017 o 21:20 Kristína Kúdelová

CANNES. Francúzski novinári v tom mali trochu chaos. Široká stredoeuróspka koprodukcia im nedávala jasné indície, kto je režisérom filmu OUT, meno György Kristóf im celkom správne neznelo úplne slovensky.

Aj publikum sa potrebovalo zorientovať. Keď diváci z nášho kúta počulo maďarčinu, pýtali sa, či je to fínčina, a chceli vedieť, ako vlastne treba Györgya vyslovovať.

Ale organizátori vedeli presne. Pred premiérou filmu OUT aj pri otvorení sekcie Un Certain regard upozornili, že Kristóf je prvý Slovák, ktorý po rozdelení republík súťaží na festivale v Cannes.

OUT je jeho prvý celovečerný film, preto tu zároveň súťaží aj o Zlatú kameru, cenu pre najlepší debut. Rozhodol sa, že v ňom vyrozpráva príbeh, ktorý pozná, pretože sa týka generácie jeho rodičov a súvisí s miestom, z ktorého pochádza.

Ak teda doteraz publikum v Cannes nevedelo o Slovensku veľa, teraz sa mohlo niečo dozvedieť.

Po slovensky s ruským prízvukom

Niečo, nie veľa. OUT sa na Slovensku len začína a ani slovenčiny v ňom neodznie veľa. Pre jeho hrdinu je zásadné to, že nežije v regióne, ktorý by držal krok s ekonomickým rytmom Európskej únie.

Keď sa jeho zamestnávateľ dostal do krízy a prepustil ho, pochopil, že najlepšie urobí, keď si bude hľadať prácu v zahraničí.

Vek okolo päťdesiatky, zasnívanosť a naivita hodná desaťročného chlapca. S oprášeným starým snom, že raz bude rybárom, začína Ágoston svoju roadmovie s cieľovou stanicou more.