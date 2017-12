Ceny Anděl mali tento rok problémy. Nakoniec ich však získala Lenny

Na ceremoniáli bodovala dcéra Lenky Filipovej. Pozrite si zoznam ocenených.

22. máj 2017 o 23:27 Marek Hudec

BRATISLAVA. PRAHA. Česká speváčka Lenny zaujala domácich kritikov chrapľavým hlasom a gitarovými pesničkami. Pred tromi rokmi podpísala zmluvu s veľkým hudobným vydavateľstvom a získala cenu Anděl za Objav roku.

Veľké očakávania preto predchádzali jej prvej štúdiovej nahrávke, ktorú nazvala jednoducho Hearts - Srdcia. Prijatý bol nakoniec nadšene a v pondelok večer si preto dvadsiatnička odnášala z pražského klubu Lucerna štyri ceny Anděl: za album, pieseň, videoklip, aj najlepšiu speváčku. Premenila tým všetky svoje nominácie.

video //www.youtube.com/embed/zG2TEQvNwJU

V Londýne sa jej začínalo ťažko

Dcéra českej šansoniérky Lenky Filipovej začala už v skorom veku hrať na klavír a v roku 2013 sa presťahovala do Londýna, kde študovala skladbu. Ako hovorila pre Korzár, bolo to pre ňu ťažké, ale zvykla si. Možno aj preto sú jej texty anglické.

Sošku získala aj za pieseň Hell.o. Je to jednoduchá skladba, v ktorej speváčka hovorí o stretnutí s vnútornými démonmi. Jemne agresívne tempo a zborový spev v pozadí môžu pripomenúť štýl folkovej kapely Mumford and Sons.

Hľadali peniaze inde

Do Siene slávy uviedli na ceremoniáli Cien Anděl nedávno zosnulú Vieru Špinarovú a cenu za najviac predaných albumov za posledný rok si preberal Karel Gott za výberovku hitov 40 sláviků. „Ďakujem tým, ktorí si moje albumy kupujú a nenapaľujú si ich,“ povedal v priamom prenose na Českej televízii.

Minulý rok oslavovali Ceny Anděl štvrťstoročie existencie. Vznikli ako protipól k ankete Slávik, chceli zachytiť väčšiu rozmanitosť českej hudobnej scény. Víťazov vyberajú odborníci, členovia Akadémie populárnej hudby. Sú to novinári, promotéri, dramaturgovia rádií, či klubov. Porotu cien tento rok zostavoval novinár Honza Vedral, ktorý mimochodom napísal životopis Mira Žbirku.

Chvíľu sa pritom zdalo, že ich tento rok vôbec udeľovať nebudú . Ceny osem rokov finančne podporoval producent Lešek Wronka. Teraz však licenciu vrátil a organizátori museli hľadať peniaze inde. Pomohol im Ochranný zväz autorský a spoločnosť Intergram, informoval portál Aktualne.