Trúfal si na európske Hviezdne vojny. Keď však uvidel Camerona, stiahol chvost

Dvadsiate výročie Piateho elementu oslávi Luc Besson najdrahším európskym filmom.

23. máj 2017 o 15:48 Kristína Kúdelová

CANNES. Chodiť po ulici a naraziť vo výklade obchodu na monštrum z filmu Piaty element? V Cannes je to celkom normálne. Mesto si pripomína, že kultové sci-fi Luca Bessona tu malo presne pred dvadsiatimi rokmi premiéru.

Besson raz pre SME hovoril, že to bol vtedy posledný fantastický film, ktorý vznikol starou formulou. On sa ešte na výrobe trikov narobil ako kôň, o niekoľko mesiacov neskôr už všetku prácu poľahky urobili počítače.

Čakalo sa, že tento rok príde na festival opäť a predstaví svoj veľký projekt Valerian a Mesto tisícich planét. Bolo by to logické, Besson ho predstavuje ako film, čo duchom nadväzuje na Piaty element. Zároveň by tým zastúpil veľké filmy pre masové publikum, na ktoré tentoraz v Cannes akosi zabudli.

Preletel okolo neho Usain Bolt

Ale nestane sa. Prečo? Dôvodom je číslo 2734. Toľko špeciálnych efektov v jeho novom filme bude. Robí sa na nich už takmer trištvrte roka a ešte stále nie sú hotové. Na porovnanie, v Piatom elemente ich bolo 188.