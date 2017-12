Existoval len jeden James Bond, ktorý mohol hrať sám seba

Roger Moore stvárňoval agenta 007 najdlhšie, no zmysel života našiel až v charite.

23. máj 2017 o 18:13 Eva Andrejčáková

Nepremožiteľného Jamesa Bonda 007 obdaril výnimočnou charizmou. Stvárnil ho sedemkrát v bondovkách nakrútených v rokoch 1973 až 1985, počnúc filmom Žiť a nechať zomrieť cez Agenta, ktorý ma miloval až po Vyhliadku na smrť. Agent britskej tajnej služby sa stal životnou úlohou herca Sira Rogera Moorea. Zomrel vo Švajčiarsku v utorok vo veku 89 rokov.

Rodina potvrdila správu o úmrtí 89-ročného herca na Twitteri. Uviedla, že v krátkom boji s rakovinou statočne bojoval. "Zomrel obklopený milovanou rodinou, ktorá mu dala aj v jeho posledných dňoch mnoho lásky," uvádza vo svojom vyhlásení. Herec bude mať súkromný pohreb v Monaku.

(zdroj: FOTO - AP)

Umenie pre vojakov

Životnú rolu agenta Rogera Moorea akoby predurčili rodičia už vo svojom statuse: jeho mama bola dcérou britského dôstojníka, otec pracoval ako policajt. Ako chlapca ho však odjakživa lákalo umenie, a tak sa všetky vplyvy skĺbili do zvláštneho životného poslania.

Kým nastúpil do Britskej armády, skúšal šťastie ako kresliar pri výrobe animovaných filmov, dokonca sa objavil v niekoľkých hrách v londýnskom West Ende. Do života mu však vtedy vstúpila druhá svetová vojna.

Získal v nej dokonca hodnosť poručíka, no predsa ho to ťahalo z prvej línie preč. Namiesto účasti v bojových operáciách začal pôsobiť pri pomocnej jednotke, ktorá sa starala koncom vojny o kultúrne vyžitie spojeneckých vojsk v Nemecku.

Po vojne sa k divadlu ešte viac pripútal, koketoval aj s televíziou aj rádiom alebo si privyrábal ako model. V tom čase začal aj s filmovým herectvom. Ostával však celé roky svetu neznámy.

(zdroj: FOTO - AP)

Prvý, tretí a najobľúbenejší

Všetko zmenil rok 1973. Stal sa v poradí tretím Bondom - práve tým, ktorý do dobrodružnej žánrovky vniesol veľkú mieru nadhľadu. Úspešný zlom v bondovskom fenoméne však nepripisoval sebe.

„Na začiatku mojej hereckej kariéry mi hovorili, že na to, aby človek v branži uspel, potrebuje osobnosť, talent a šťastie v rovnakom pomere. Nesúhlasím. V mojom prípade to bolo na 99 percent šťastie,“ povedal pred troma rokmi v rozhovore pre britský denník Guardian.

Fanúšikom to, samozrejme, nebránilo vyznávať ho ako moderného idola dobrej značky, pre ženy sa stal symbolom mužskej dokonalosti. On sám mal vraj do poslednej chvíle v skrini odložené bondovské obleky, aby mu jeho hviezdnu éru pripomínali.

"Bol to môj prvý a najobľúbenejší James Bond," povedal o ňom Edgar Wright, scenárista Tintinových dobrodružstiev.

Roger Moore hral zo všetkých hercov Jamesa Bonda najdlhšie, čo sa mu napriek agentskej sláve stalo ako hercovi tak trochu osudným. V poslednej bondovke Vyhliadka na smrť mal už skoro šesťdesiat rokov a zvyšok kariéry sa už na ďalší vrchol nedostal.

(zdroj: FOTO - AP)

(zdroj: FOTO - AP)

Uvidel sa v opatrovateľke

Objavoval sa len v slabších snímkach, pričom sa začal venovať charite. Neprekážalo mu to, byť hercom jednej slávnej úlohy sa mu nezdalo až také zlé, najmä ak mohol byť zároveň reálnym vyslancom pomoci v práci pre Unicef. Jediné, čo vraj ľutoval, bolo, že mu v roku 1962 neponúkli hlavnú úlohu vo filme Lawrence z Arábie.

V roku 2003 mu Britská kráľovná udelila šľachtický titul, čo ho veľmi potešilo najmä ako humanitárneho pracovníka. "Niekto by sa možno čudoval, čo taký herec môže vedieť o problémoch sveta. Stal som sa však odborníkom na mnohé témy, ako je napríklad choroba trpasličieho vzrastu či dojčenie," hovoril v spomínanom rozhovore.

Roger Moore roky pracoval pre Unicef. (zdroj: FOTO - YOUTUBE)

Roger Moore sa naposledy ukázal vo vážnejšej roli v roku 2002, keď v celovečernom filme Plnou parou vzad stvárnil postaršieho geja. Odvtedy už len prepožičiaval v niektorých produkciách svoj hlas alebo sa objavoval v drobných úlohách, kde stvárňoval samého seba.

Presvedčiť sa ho dalo dokonca ešte aj vlani. Ako 88-ročný sa na filmovom plátne objavil vo vydarenej britsko-maďarskej komédii Opatrovateľka. V jednej vtipnej scéne tu opäť stvárnil samého seba, dokonca priamo doma vo Švajčiarsku.