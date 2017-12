Hviezda Pohody Alt-J pre SME: Nerozumiete našej hudbe? Tak to má byť

Do Trenčína príde jedna z najúspešnejších mladých kapiel.

25. máj 2017 o 14:41 Marek Hudec

Študovali vizuálne umenie a nečakali, že prerazia. Kapela Alt-J pochádza z anglického Leedsu. Získali prestížnu cenu Mercury, nomináciu na Grammy a predchádzajúcim albumom This is All Yours sa dostali okamžite na vrchol britského albumového rebríčka. Čoskoro vydajú skvelú novinku Relaxer a tento rok sú najväčšou hviezdou festivalu Pohoda. V rozhovore pre SME klávesista GUS UNGER-HAMILTON vysvetľuje, prečo sa snažia texty svojich piesní zašifrovať.

Jedna z vašich nových piesní sa volá In Cold Blood – Chladnokrvne. Rovnako ako známa kniha Trumana Capoteho o vražde jednej rodiny v šesťdesiatych rokoch. Čítali ste ju?

„Čítal a veľmi ma zasiahla, bola to jedna z prvých dospeláckych kníh, aké som kedy čítal. Mal som vtedy pätnásť.

V skutočnosti však medzi pesničkou a príbehom tej knihy nie je žiadne spojenie. Keď sme skladbu písali, sústredili sme sa skôr na melódiu a tej sme prispôsobili text.

Vziať si pre ňu názov slávnej knihy sa nám len zdalo zaujímavé, nemá to hlbší zmysel. Bol to najprv len pracovný názov a stal sa nakoniec trvalým.“

video //www.youtube.com/embed/rP0uuI80wuY

Vo svojej hudbe často odkazujete na klasickú literatúru, prečo?

„Máme radi knihy, je pre nás dôležité navádzať ľudí, aby čítali. Do piesní dávame mnohé odkazy na popkultúru, pretože chceme, aby naše pesničky mali mnohé vrstvy, aby sa dali rôznymi spôsobmi vysvetliť a aby sa k nim ľudia radi vracali a zakaždým objavili niečo iné.

Myslíme si, že ak je obsah textu piesne príliš jednoznačný, ľahko sa opočúva a stane sa nudným. Umenie má vždy pridanú hodnotu, ak pripomína šifru.“

Preto vzniklo veľa článkov, ktoré sa snažia texty vašich piesní rozšifrovať.