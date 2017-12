Ľudia si myslia, že videli Twin Peaks. Mnohí sa mýlia

David Lynch radí, čo urobiť pred tým, ako si pustíte seriál.

25. máj 2017 o 16:44 Kristína Kúdelová

CANNES. Vyrába stôl. Nie taký obyčajný, kde by si odložil okuliare, ale taký, ktorý by vnútri poskytol samostatný úložný priestor na vreckovky, cigarety, zapaľovač, diaľkový ovládač a nejaké keksíky.

Zároveň sa učí šiť, lebo je praktické, keď si vie človek sám ušiť tašky alebo jednoduchý kus oblečenia.

A okrem toho stihol za posledný rok nakrútiť osemnásť hodín plnokrvného filmového umenia.

David Lynch sa vrátil k svojmu kultovému seriálu Twin Peaks a po dvadsiatich piatich rokoch uvádza tretiu sériu.

Fanúšikovia, nevyliečiteľne namotaní na hororovú, psychedelickú a mysterióznu atmosféru malého amerického mestečka, kde prizvali agenta FBI, aby vyšetril vraždu miestnej krásky Laury Palmerovej, ho poznajú ako televízny seriál.

Respektíve seriál, ktorý sa dá púšťať stále dokola. On si však myslí, že Twin Peaks je prosto film, a tak by sa mal aj pozerať.

Laura Palmer poznamenala život v mestečku. (zdroj: SHOWTIME)

Nech sa prihlási, kto vie, o čom to je

To využil festival v Cannes a na veľkom plátne premietal dve jeho epizódy. Hoci prešli už štyri dni odvtedy, ako ho ľudia mohli začať pozerať online, David Lynch si dal podmienku, že nebude nič rozprávať o príbehu.

Mimochodom, keby o ňom rozprával, bol by asi jediný, kto by to dokázal.