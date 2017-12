Svojou kultovou rolou žil. Správal sa ako maniak

Charlie Hunnam získal svoju prvú rolu náhodou ako šestnásťročný. Teraz patrí medzi hviezdy Hollywoodu.

2. jún 2017 o 15:45 Martina Janíková

BRATISLAVA. Sedem rokov žil svojou najväčšou rolou. Nosil iba flanelové košele, celý čas nesadoldo auta, jazdil iba na motorke. Príležitostne plašil priateľov, keď sa správal ako maniak.

“Stal som sa ním. Prechádzal som si všetkým tým, čo on, len v skutočnom živote,” vysvetľoval anglický herec Charlie Hunnam pre cinemablend.com.

Jeho postava Jax Teller v seriáli Zákon gangu (v týchto dňoch vysiela Joj Plus, pozn. redakcie) si vyslúžila kultový status. Seriál o motorkárskom gangu vo fiktívnom meste Charming vysielala televízia FX sedem rokov.

“Povedať mu zbohom bolo neuveriteľné ťažké. Žil som ním a miloval som ho sedem rokov,” dodal Hunnam.

Tento rok uvidia slovenskí diváci Hunnama v kine hneď v dvoch filmoch. Stratené Mesto Z príde koncom apríla, Kráľ Artuš o mesiac neskôr.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Predal majetok a žil v aute. Sam Worthington hľadal Boha

Opitý získal prvú rolu

Svoju prvú úlohu dostal náhodou ako šestnásťročný v seriáli Byker Grove. Počas vianočných sviatkov kupoval bratovi topánky. Opitý poskakoval a tancoval.

Charlie Hunnam 16 rokov mal, keď dostal prvú hereckú úlohu

18 vek, kedy sa presťahoval do LA

13 filmov, v ktorých hral

6 seriálov, v ktorých účinkoval

2002 získal pozornosť Hollywoodu

2005 tvár kampane Armani

V obchode ho sledovala jedna pani. Všimol si ju, priblížila sa k nej a teatrálne ju pobozkal. Ukázalo sa, že to bola produkčná manažérka seriálu a obsadila ho do troch epizód.

Od tej chvíle ubehlo 21 rokov a z Charlieho Hunnama sa stal jeden z najvyhľadávanejších hercov Hollywoodu.

Zaujal v oscarovej snímke Návrat do Cold Mountain. Záporný hrdina Besie, sa o dva roky zmenil na Petra Dunhama. Vo filme Hooligans si zahral po bohu Elijaha Wooda.

Vodca londýnskych fanúšikov, ktorý sa nazývajú GSE (Green Street Elite) odhalil temný a násilný svet futbalových „hooligans“.

„Cela táto skúsenosť bola tou najlepšou v mojom živote. Som si teda istý, že Hooligans určí moju budúcu kariéru,“ povedal v rozhovore pre movies.radiofree.com.

Odmietol Greya

Keď v roku 2011 anglická spisovateľka E. L. James prišla s erotickou romancou 50 odtieňov sivej, bola to senzácia. Fenomén, ktorý uchvátil ženy na celom svete. Dovedna sa predalo viac než 125 miliónov kópií v 52 jazykoch.

Nebolo preto prekvapením, keď slávne štúdio Universal prišlo s informáciou, že pripravuje filmové spracovanie. Do hlavnej role príťažlivého miliardára Christiana Greya, ktorý má zviesť nevýraznú študentku literatúry, obsadilo Charlieho Hunnama.

“ Nevidel som žiadny film, v ktorom hral. Naozaj. Myslím, že som bol proti nemu mierne zaujatý, pretože vyzeral dobre. „ Režisér Guy Ritchie o Charlie Hunnamovi

V roku 2013 režisérka Sam Taylor-Johson oznámila, že má hlavného herca. Skôr než začali diváčky jasať, musela urobiť ďalšie oznámenie - Hunnam z filmu odstupuje. Médiá dumali prečo, snáď kvôli erotickému obsahu.

“Zlomilo mi to srdce. Bola to najťažšia chvíľa v mojom profesionálnom živote. Sľúbil som však svojmu priateľovi Guillermovi del Torovi, že s ním budem nakrúcať film Crimson Peak. Skutočne som nevedel, čo urobiť. Vybral som si priateľstvo. S režisérkou som volal a obaja sme plakali,” objasnil Hunnam v rozhovore pre V Man.

Hunnama napokon nahradil Jamie Dornan a 50 odtieňov sivej zarobil viac než pol miliardy dolárov.

Neuveriteľne pravdivý príbeh

Najpredávanejšia kniha Davida Granna. Stratené mesto Z je príbehom britského prieskumníka Percyho Fawcetta, ktorý sa vydal do Amazónie na začiatku 20. storočia. Hľadal mýtické mesto a starobylú civilizáciu. Počas expedície zmizol.

"Vydal sa na veľké, hrdinské prieskumy do džungle. Trvali tri alebo štyri roky. Počas celej doby nemal žiadny kontakt s domovom, so svojou rodinou,“ hovoril Hunnam o prieskumníkovi pre usmagazine.com.

Vo filme Stratené mesto Z sa Charlie Hunnam ako Percy Fawcett vybral na prieskum do Amazónie. (zdroj: TASR/AP)

Podobne, ako pri Zákone gangu sa s rolou zžil možno až za hranice. „Neposielal som e-maily, počítač som nezapol a telefón som nepoužíval štyri mesiace. Bolo to tak oslobodzujúce," opísal skúsenosti z natáčania Hunnam.

Kvôli natáčaniu ignoroval aj svoju priateľku. Na začiatku sa snažili zostať v kontakte. Neskôr jednoducho prestal písať. „Môže to vyznieť, že som sa zachoval ako totálny bastard.“

Charlie Hunnam musel kvôli natáčaniu Strateného mesta Z schudnúť viac ako pätnásť kilogramov. Nebol príjemným spoločníkom a aj konverzácia medzi hercami sa obmedzila na pár základných fráz.

Dobre vyzerajúci

Slovenskí diváci uvidia anglického herca aj v úlohe kráľa Artuša. Režisér Guy Ritchie prináša nové spracovanie historickej témy. Legenda o meči bude viac fantasy.

"Nevidel som žiadny film, v ktorom hral. Naozaj. Myslím, že som bol proti nemu mierne zaujatý, pretože vyzeral dobre," povedal režisér.

„Artuš bol vždy považovaný za ušľachtilého človeka, ktorý ide na ušľachtilú cestu, aby sa stal ušľachtilým kráľom," hovorí Hunnam. Ale Ritchie zvolil inú cestu.

„Povedal: Urobme to naopak. Urobme ho hlúpeho a sebeckého so zlatým srdcom, ale s trochu hrubšími okrajmi."

video //www.youtube.com/embed/jIM4-HLtUM0

Hunnam sa neúspešne uchádzal o rolu komiksového hrdinu Thora, preto mu nebol ani žáner fantasy cudzí.

"Snažili sme sa vytvoriť iný film, ako nakoniec vznikol," povedal 37-ročný Angličan, opisujúci počiatočnú verziu kráľa Artuša, ktorý je viac temný.

"Je to naozaj zábavné. Myslím si a dúfam, že verzia Guya Ritchieho prinesie ľuďom to, čo by chceli,” dodáva Hunnam.