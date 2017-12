Nie je to dosť dobré. Slovenským filmárom chýba niekto, kto by im to povedal

Režisér György Kristóf oslávil úspech v Cannes v policajnej cele.

29. máj 2017 o 11:13 Kristína Kúdelová

György Kristóf.(Zdroj: FDC)

Keď sa jeho otec ocitol nezamestnaný, videl, ako to ovplyvnilo celú rodinu. Vraví, že bolo až jeho povinnosťou rozprávať o generácii jeho rodičov, o ľuďoch, ktorí sa zrazu cítili zbytoční a nie na svojom mieste. A tak GYÖRGY KRISTÓF nakrútil film OUT o mužovi, ktorý sa po výpovedi vyberá za prácou na sever Európy. Prekvapivo, nie je to vôbec depresívny film, depresia bola presne to, čomu sa chcel Kristóf vyhnúť, aby jeho film nevyzeral ako všetky ďalšie. Dostal sa s ním ako prvý Slovák do prestížnej súťaže na festivale v Cannes a jeho radosť nezmenšilo ani to, že sa francúzskym policajtom nepáčilo, ako po premiére oslavoval a ocitol sa v cele. Od rána do večera poskytujete rozhovory zahraničným novinárom. Na čo boli zvedaví? "Väčšinou mali podobné otázky. Ako som našiel herca na hlavnú postavu, odkiaľ som mal nápad na film, dokonca chceli vedieť, čo si myslím o Európe." Zapáčila sa vám táto disciplína? "Musela sa mi. Niektoré rozhovory boli zábavné, pri niektorých som zas videl, že novinári ma vôbec nepočúvajú. Majú napísané otázky a najdôležitejšie je, aby ich položili. Nie moje odpovede. Každú noc dostanem z festivalu tabuľku, kde mám presne rozpísané, kde a o koľkej mám byť. Situáciu mi trochu komplikuje, že zároveň súťažím o Zlatú kameru za najlepší debut, program mám preto zdvojený. Lietam, spím málo. Ale som rád, že Cannes je miesto, kde sa pracuje, inak by som asi prepadol happeningu a nesústredil by som sa na film." Stihli ste si uvedomiť, v akom ste rozpoložení, keď sa váš film šiel premietať? "Bol som prekvapený. Premiéra bola oveľa nervóznejšia, ako som čakal. Kým sa všetci ľudia usadili v kinosále, nás vzali organizátori do baru a tam som si dal štyri poháre šampanského." " Stratiť prácu môže byť aj príležitosť, nové dvere, ktoré sa pred vami otvárajú. Ale pravda je, že v pôvodnej verzii scenára sme tej depky trochu mali. „ György Kristóf To tu robia aj veľké herecké hviezdy, všetci sú nervózni. "Nebola to však len nervozita. Keď sme mali testovaciu projekciu a v tej veľkej sále najprv pustili festivalovú znelku a po nej náš film, bol som naozaj veľmi dojatý. Čakalo ma prvé stretnutie s divákmi, bol som veľmi zvedavý, ako budú reagovať. Našťastie, reagovali dobre, smiali sa." OUT je existenciálna absurdná dráma. (zdroj: SENTIMENTAL FILM) Váš hlavný hrdina Ágoston sa ocitne nezamestnaný a vzápätí sa celkom veselý a zasnívaný vyberie na Pobaltie k moru. Bolo príjemným prekvapením, že to nie je depka a že on nie je depresívny muž. Zámerne?

