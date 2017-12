Prerobiť Beatles je drina. Nový remix ich skladieb však zaujme mladých

Na výročie albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band vychádza netradičná nahrávka.

30. máj 2017 o 13:16 Marek Hudec

V šesťdesiatych rokoch nahrávali Beatles pestrý album Sgt. Pepper´s Lonely Hearts s hudobným producentom Geogeom Martinom. Mali s ním dobré skúsenosti, volali ho piatym členom kapely.

Martin pred rokom zomrel, v jeho práci teraz pokračuje syn Giles.

Prevzal po otcovi novovznikajúce materiály. Pripravoval kompiláciu DVD, oživil zvuk z ich starých koncertov, pracoval na dokumente Rona Howarda a teraz prerobil zvuk aj Sgt. Peppera. Volá to remix, aj keď to neznamená, že pesničky znejú úplne inak. Nová edícia vyšla minulý týždeň.

Vlastne je zahratá, vďakabohu, úplne rovnako a hrajú ju tí istí hudobníci. Zmenila sa len jedna vec – ako znejú. Meky Žbirka hovorí, že to treba počuť.

video //www.youtube.com/embed/mHxUvcTfCm0

„Už to neznie ako z nejakej starej nahrávky. Slovami môjho syna: Znie to, akoby to Beatles nahrali len včera.“ Martin zmenil starý mono zvuk, ktorý znel v prehrávačoch z jedného kanála, na súčasné stereo.

Remix platne sa pripravoval v londýnskom štúdiu Abbey Road, kde sa s Martinom Žbirka spoznal.

Prerobiť starý zvuk vraj nebolo vôbec jednoduché a mohlo sa to skončiť rozpačito. „Spravili to však na najlepšom mieste, s kompetentným tímom a nebáli sa.“

Nový remix hodnotí ako kvalitnú prácu. Môže podľa neho priviesť k hudbe Beatles nových, mladých fanúšikov, ktorí sú zvyknutí na iné technické štandardy. Počuť sa dá už aj na spotify.