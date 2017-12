Naša spoločnosť stále degraduje. Preto potrebujeme Martina Burlasa

Skladateľ vydal nový album s kapelou Ospalý pohyb.

31. máj 2017 o 14:55 Marek Hudec

Ešte posledná káva a pozriem si správy. Príde koniec sveta, kto by si myslel, že sa to tak ľahko celé spraví? Pýta sa skladateľ Martin Burlas v pesničke na novom albume kapely Ospalý pohyb. Znie pritom hrozivý zvuk, pripomína vŕtanie do steny.

Názov nahrávky Úzkosť a rozklad je príznačný. Burlas ju takmer celú napísal v období, keď sa na Slovensku dostali do parlamentu fašisti, keď Briti odhlasovali brexit a na čele Spojených štátov začal svietiť blonďavý príčesok.

„Pri sledovaní televízie sa zrejme každý obával, čo príde. Bolo prekvapivé, akí primitívi sa dostávali k moci. Mal som veľký strach, ale ukazuje sa, že táto zloba ešte nezlákala nadpolovičnú väčšinu spoločnosti,“ hovorí Burlas.

Nový Ospalý pohyb vychádza rok po poslednom albume kapely a oproti nemu je hudobne ešte pestrejší.

video //www.youtube.com/embed/5ruFdtxFOgk

Čoho sa dotkne, to sa rozpadne

Burlas však tradične uznáva, že to nie je veľmi veselé. Nie je to pilulka na spanie po náročnom dni ani droga šťastia v okamihu, keď sa človeku práve nič nedarí. Vyžaduje si iný typ očakávania, že po nej poslucháč siahne, aby sa trochu zamyslel.