Svet zväčša zachraňujú muži, teraz sú na rade ženy

Pozrite si, ako sa v priebehu desaťročí menili superhrdinky na filmovom plátne.

1. jún 2017 o 14:49 Marek Hudec, Stanislava Ivánková

Gal Gadot vo filme Wonder Woman.(Zdroj: SITA)

Svet najčastejšie zachraňujú muži. Pozrite sa napríklad na zloženie superhrdinského tímu Avengers. Je v ňom šesť postáv a len jedna z nich je žena – Čierna vdova v podaní Scarlett Johanssonovej. Štyria z nich už navyše vystupovali v samostatnom filme, ale o Čiernej vdove zatiaľ nijaký nenakrútili.

Podľa denníka Guardian je vysvetlenie jasné: na tieto filmy sú zvedaví väčšinou muži a nezáleží im na tom, aby videli silnú ženskú postavu. Zmeniť sa to teraz pokúša Wonder Woman. Film, ktorý vstúpil do kina s prevažne nadšenými reakciami kritikov a ktorý otvára otázku ohľadne zobrazenia žien v tomto žánri. Jeho hrdinkou je nezávislá amazonka, ktorá zastaví svetovú vojnu.

Pozrite si fotografie tých žien, ktorým sa už na filmovom plátne podarilo zachrániť svet.