Sendreiovci sú sklamaní, na koncerte Hansa Zimmera nevystúpia

Hollywoodsky skladateľ prestal s rómskou kapelou komunikovať.

1. jún 2017 o 14:35 Marek Hudec

Aktualizované 2.6. o 09:39

BRATISLAVA. Hollywoodsky skladateľ Hans Zimmer sa už v zime pripravoval na jarné koncertné turné, chystal sa zahrať svoje najznámejšie skladby. V piatok ich chcel predviesť aj na Slovensku.

V rozhovore pre SME vtedy hovoril, že by rád do programu zaradil aj slovenských hudobníkov Sendreiovcov, s ktorými pripravoval hudbu do filmu Sherlock Holmes: Hra tieňov. „Je to zložité vybaviť, ale už istý čas nad tým uvažujem,“ vravel.

Sendreiovcov táto správa veľmi potešila, snažili sa spojiť s manažérom skladateľa aj so slovenským organizátorom koncertu. Boli dokonca ochotní vystúpiť bez nároku na honorár. Odpoveď od skladateľa však nedostali.

Experiment z akordeónu

Keď Zimmer hľadal správny hudobný motív pre nové dobrodružstvo slávneho detektíva, musel precestovať celý svet, aby vybral tých správne temperamentných rómskych hudobníkov. Na Slovensku stretol Sendreiovcov z Kokavy nad Rimavicou a vedel, že ďalej hľadať nemusí.