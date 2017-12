Malé národy majú permanentný strach, Slováci v tom nie sú sami

Festival Eurokontext pozýva divadlá, ktoré vedia trefne a vtipne pomenovať naše problémy.

7. jún 2017 o 10:57 Eva Andrejčáková

Civilizácia ohrozuje civilizáciu, taká je hlavná téma divadelného festivalu Eurokontext. Začína sa v sobotu, v programe má inscenácie, ktoré pracujú s motívom strachu a odvahy. Pri ich výbere zavážilo, ako odvážne dokážu národné divadlá vystúpiť proti vládnej moci. Rozprávali sme sa o tom s dramaturgičkou Slovenského národného divadla MIRIAM KIČIŇOVOU.

Ako vplýva na dramaturgiu festivalu dianie v spoločnosti?

"Obdobie od jedného ročníka festivalu k druhému je vždy napínavé a zložité v tom, ako sa spoločnosť premieňa a ako to posúva rozmýšľanie o skladbe inscenácií. Od posledného ročníka sa postavili ostnaté ploty, prešli okolo nás tisícky migrantov, riešime prírodné katastrofy, ďalšie politické kauzy. To sú témy, na ktoré sme sa zamerali a vybrali podľa nich inscenácie. Vznikla skladačka nových a prekvapivých titulov, ktoré možno neprinášajú známe mená, ale aj cez témy by mali poskytnúť silný esteticko-emocionálny zážitok."

Tento rok bude festival patriť činoherným predstaveniam. Podľa čoho si vyberáte hosťujúce divadlá?

"Snažíme sa pozývať si také, s ktorými dokážeme mať podobnú poetiku a podobné postavenie v krajine či v regióne. Preto prichádzajú do úvahy najmä typy národných divadiel či národných domov, ktoré riešia rovnaké prevádzkové, ale aj ideové záležitosti. Hľadanie súvisí s tým, čo divadlo rieši navonok, aké témy spracúva, ale aj to, aký má alebo nemá vzťah k svojmu zriaďovateľovi, aký druh kritiky k spoločenskému zriadeniu si môže dovoliť zaujať."

Do akej miery musí byť národné divadlo, s ktorým ste v kontakte, nezávislé od politickej moci?

"Vždy je najlepšie, keď si divadlo môže dovoliť čo nezávislosť od politickej moci. Len vtedy vie rozumným a uvážlivým spôsobom reflektovať, čo sa deje. Určuje to jeho pozíciu v spoločnosti."

Miriam Kičiňová, dramaturgička festivalu Eurokontext. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

V minulosti sa šéf Činohry Roman Polák vyhranil napríklad proti Maďarskému národnému divadlu. Ovplyvňuje to vaše rozhodnutia aj v iných krajinách?

"Je to súbor kontextov, ktoré sa v istej chvíli postretajú. Predpokladám, že keby sem chcelo prísť grécke divadlo, za ktorým stojí neonacistická strana Zlatý úsvit, mali by sme s tým veľký problém. V tomto zmysle majú národné divadlá v niečom podobne náročnú a komplikovanú pozíciu fungovania vo vzťahu k vlastnej krajine aj k zahraničiu. Vždy sa to pretne a výsledok súvisí aj s konkrétnym tvorcom, s tým, ako vystupuje na verejnosti a čo si o verejných veciach myslí."