Hans Zimmer si to rozmyslel. Sendreiovci na jeho koncerte vystúpia

Organizátor bratislavského koncertu tvrdil, že sa nič nedá robiť.

2. jún 2017 o 9:39 Marek Hudec

BRATISLAVA. Rómski muzikanti Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou nedúfali, že by mohli s Hansom Zimmerom vystúpiť na jeho bratislavskom koncerte.

Hollywoodsky skladateľ v zime pre denník SME hovoril, že rozmýšľa o tom, že ich do programu zaradí, no v nasledujúcich mesiacoch na ich pokusy sa s ním spojiť nereagoval. Pripravoval s nimi soundtrack pre film Sherlock Holmes: Hra tieňov. Sendreiovcov to sklamalo, mali pripravené pesničky na vystúpenie a boli ochotní hrať aj bez nároku na honorár.

Téme sme sa vo štvrtok venovali, zavolali sme organizátorom koncertu a tí tvrdili, že sa nič nedá spraviť, slovenskí muzikanti určite nevystúpia. Všetko sa zmenilo v priebehu večera a po publikovaní článku.

Sendreiovci o desiatej dostali správu priamo od manažéra skladateľa. Majú sa vraj pripraviť na generálku, lebo v piatok večer hrajú. „Veľmi sme prekvapení, vôbec sme to nečakali,“ hovorí Vlado Sendrei.