Oklamaná manželka. Kevin Spacey zarába za House of Cards viac

Robin Wright dala producentom ultimátum.

2. jún 2017 o 17:14 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Prechádzala si štatistiky a zistila, že Claire Underwood je u divákov populárnejšia ako postava Franka Underwooda. Potom si vypočíta, že obaja sú rovnaký čas na obrazovke a skonštatovala, že vo vysokej politickej hre pôsobia rovnako nebezpečne, bezohľadne a šokujúco.

Preto sa Robin Wright rozhodla, že zabojuje o to, aby mala za seriál House of Cards rovnaký honorár ako jej herecký partner Kevin Spacey.

Producentom dala pred rokom ultimátum, vyhrážala sa, že zmluvy zverejní. A oni jej prisľúbili, že nerovnosť vyrovnajú a za piatu sezónu, ktorá je už na Netflixe dostupná, budú mať zaplatené rovnako.

Nemysleli to vážne.

Claire a Frank Underwood v piatej epizóde. (zdroj: NETFLIX)

Producenti použili trik

Kevin Spacey je herecká extratrieda. Absolútna špička. Vymyslite si hocičo, všetko zahrá tak, ako by sa ani nemusel namáhať. Časopis Forbes uvádza, že za jednu epizódu House of Cards zarobí 500-tisíc dolárov. Tým sa stal jedným z najlepšie platených hercov v televíznych projektoch. Zanedbateľné nie je ani to, že na tomto politickom trileri pracuje aj ako producent.