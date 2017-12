Budúcnosť je horšia, ako čakáme. Hvorecký píše o postpravdivej ére

Román Trol je obrazom mentálneho stavu Slovenska.

6. jún 2017 o 10:50 Oľga Gyarfášová

Autorka je sociologička

Skončila sa hybridná vojna, už nežije totalitný vodca-otec ani jeho nástupca vodca-syn. Politickým terorom ovládaná, Ríšou okupovaná krajina je v rozklade. Noví lídri, ktorí prišli po páde totality, boli slabosi a krajinu ovládajú staré štruktúry.

Je to „failing state“ - nič nefunguje, ale skorumpovaná moc drží ideologickú nadvládu nielen prostredníctvom klasických propagandistických nástrojov, ako to poznáme od Goebbelsa, Stalina, Biľaka a mnohých ďalších dodávateľov jedinej pravdy. Darí sa jej to aj účinným ovládnutím Internetu - Siete.

O tomto svete píše Michal Hvorecký v novom románe Trol (Marenčin Media, 2017).

Na túto apokalypsu netreba fantáziu

Topografia deja je nám povedomá. Z kedysi prekvitajúceho mesta plného historických stavieb sa stala Čierna diera alebo len - Diera.

Metaforicky i naozaj. Bratislavu od slobodného sveta oddeľuje múr Pevnosti Európa. Obraz spoločnosti je otrasnou zmesou hrôz minulých, súčasných a tých možných, ktorých zárodočné prejavy citlivejšie oko vidí už dnes.

Patria k nim ešte nezabudnuté prvky nedemokratickej minulosti - emigrácia, cenzúra, perzekúcia oponentov, privilegovaní papaláši, oportunisti.

Dystopický obraz možnej budúcnosti vzniká pri nedostatočnej ostražitosti voči prejavom protizápadnosti, trestuhodnej geopolitickej bezstarostnosti, ignorovania signálov, že demokracia môže byť demontovaná a sloboda zlikvidovaná.