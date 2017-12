Komunisti lákali lacných robotníkov z Afriky. Mnohým zničili život

Nemecká spisovateľka Birgit Weyhe napísala komiks o nešťastných osudoch cudzincov.

6. jún 2017 o 11:25 Marek Hudec

Birgit Weyhe (1969) sa narodila v Mníchove. Svoje detstvo strávila v Keni a Ugande. Po strednej škole sa vrátila do Nemecka, kde študovala literatúru. Dnes je lektorkou dizajnu v Hamburgu a tvorí komiksy. Za grafickú novelu Madgermanes získala cenu Max und Moritz Preis.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. Väčšinu detstva strávila spisovateľka Birgit Weyhe v Afrike. Narodila sa síce v Mníchove, no sťahovala sa šestnásťkrát. Už trojročná bola v Ugande, v krajine so zločineckým režimom diktátora Idiho Amina. Na krivprelievanie si však nespomína, vybavuje si len radostné chvíle so spolužiakmi v malej škole a na krík plný chameleónov v záhrade.

„Mama bola hipisáčka. Keď som sa narodila, mala len dvadsať rokov. V Afrike navštívila brata, ktorý pracoval pre leteckú spoločnosť Lufthansa, chcela byť sekretátkou. No nikdy sa jej nepodarilo úplne sa usadiť,“ vysvetľuje Weyhe.

To sa nepodarilo ani jej, keď sa po rokoch vrátila do Nemecka. Aj to viedlo k tomu, že začala hľadať podobných ľudí, cudzincov vo vlastnej krajine.

Nakreslila o nich dojímavý komiks Madgermanes. Cez víkend ho predstavila na knižnom festivale BRaK, už sa aj uvažuje o jeho preklade do slovenčiny.

Do lietadla ich posadili veľmi rýchlo

Slovo Madgermans vzniklo z výrazu Made in Germany – Vyrobené v Nemecku. Východná časť krajiny Nemecká demokratická republika uzavrela v sedemdesiatych rokoch zmluvu s inými vzdialenými socialistickými krajinami - Kubou, Mozambikom, Angolou, aby jej poskytli lacných pracovníkov.

Do Nemecka sa vtedy prisťahovalo dvadsaťtisíc ľudí. Mali dostať vzdelanie a peniaze, no boli to len sľuby. V Mozambiku Weyhová stretla mnohých takýchto pracovníkov a ich skúsenosti ju hneď zaujali. Pôvodne o tom chcela pripraviť menší materiál pre magazín. Problematika sa však nedala skrátiť.