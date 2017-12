Umenie vnímajú Slováci ako dekoráciu. Na sponzoring nemá nárok

BRATISLAVA. Pred niekoľkými rokmi staval Lidl v bratislavskom Ružinove nový obchod. Na mieste stál pamätník Čas od svetoznámeho sochára Jozefa Jankoviča. Jedno z prvých abstraktných diel vo verejnom priestore. Starosta, mestskí poslanci, Lidl aj architektka sa vyhovorili na to, že nevedeli, komu miesto patrí. Jednoducho sochu zbúrali.

Nebol to ojedinelý prípad, možno len najlepšie ilustruje, ako necitlivo sa spoločnosť k vizuálnemu umeniu správa. V regióne strednej Európy to nie je ojedinelé, no umelci navrhli päť riešení, ktoré by ochrane autorov a ich diel pomohli:

1. Umenie by mali podporiť stavby

Za socializmu bolo na Slovensku vládne nariadenie, ktoré vzniku umeleckých diel pomáhalo. Umelci si naň pamätajú ako na Hlavu 5. Hovorilo o tom, že pri stavbách sa isté percento z nákladov muselo použiť na umelecké dielo, ktoré by bolo jeho súčasťou. „Vďaka tomu zažilo Slovensko obdobie, keď vznikalo veľa nových a kvalitných umeleckých diel," hovorí sochár Ján Hoffstädter.

Dnes už táto povinnosť neplatí. Po revolúcii ju zrušili z neznámych dôvodov, možno len automaticky preto, že bola pozostatkom socializmu. Povinnosť podporiť umenie by sa však mohla dostať do nového stavebného zákona, o jej podobe sa debatuje už niekoľko rokov. Dvakrát ho z parlamentu stiahli.