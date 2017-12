Vojta Kotek hrá geniálneho podnikateľa, uvidíme ho na Vianoce

VALTICE. BRATISLAVA. Veľké koprodukčné dielo vzniká v spolupráci s režisérom Robertom Dornhelmom, ktorý režíroval napríklad štvordielnu sériu Vojna a mier a viacero iných televíznych a filmových diel v Európe a USA.

"Tu nerozprávajú všetci po anglicky, ako to väčšinou býva v medzinárodných koprodukciách, každý hovorí svojím jazykom. Je to náročnejšie, vyžaduje si to väčšiu dávku koncentrácie, ale je to veľmi zaujímavý projekt," hovorí Dornhelm.

"Išlo mi o viac ako o krásne, veľkolepé kostýmy, pekné parochne, Mária Terézia je dôležitý projekt spätý s našimi dejinami a politickou situáciou, chcel som nájsť takú protagonistku, ktorá by bola naozaj autentická," dodal. Rakúsky filmár pôvodom z Rumunska, dlhodobo žijúci v Hollywoode, zveril hlavnú úlohu rakúskej herečke Marie-Luise Stockinger.

"V Rakúsku Mária Terézia nemá až takú popularitu ako cisárovná Sisi, ale pre mňa má táto postava svojráznu príchuť. Aby som prenikla do problematiky, naštudovala som si veľa materiálov - biografie, protokoly, denníky, držala som sa scenára, ale na druhej strane som chcela hodnoverne stvárniť mladú ženu, silnú osobnosť vo veľmi ťažkej situácii," povedala Stockingerová.

Dodala: "Samotná Mária Terézia bola tiež dobrá herečka, účinkovala v divadle v Hofburgu, aj tento prvok som chcela stvárniť."



Manžela jednej z najvýznamnejších žien v dejinách novodobej Európy Františka Štefana Lotrinského stvárňuje český herec Vojtěch Kotek. "Je to človek, ktorý nepatrí úplne do jej sveta - na habsburský dvor, kde je veľmi prísny protokol, je zvyknutý na iné mravy - miluje život, chce viac ako tráviť čas ceremóniami na dvore," povedal.

"Bol geniálny podnikateľ. Svoj podnikateľský talent prejavil hneď, keď svojej malej krajine Lotrinsko, ktorého sa pre svadbu s Máriou Teréziou musel vzdať, počas dvoch rokov dokázal neuveriteľným spôsobom nakopnúť ekonomiku. Rovnako sa mu to podarilo v Toskánsku, ktoré vyženil," povedal Kotek o Františkovi Štefanovi Lotrinskom, ktorý vraj zakladal odevné a keramické manufaktúry a zarábal množstvo peňazí:

Mária Terézia pochopila jeho talent. Aj keď ho dovtedy z politiky vyraďovala, urobila z neho ministra financií. Po jeho smrti sa z jeho dedičstva stal fond, z ktorého Habsburgovci žili viac-menej až do roku 1918."



Medzi hercami sú aj Slováci - Alexander Bárta, Zuzana Mauréry, Milan Ondrík, Rebeka Poláková, Petra Polnišová i Táňa Pauhofová. Tá o atmosfére povedala: "Je krásna, točíme na nádherných miestach. Mala som možnosť byť, tak ako tu vo Valticiach, v Kromeříži, Prahe, všetkých ešte čaká aj natáčanie v Bratislave - veľká korunovácia."

Korunovácia Márie Terézie sa bude nakrúcať 20. júna v Dóme sv. Martina. Prvý diel filmu by sa mal dostať na televízne obrazovky už počas tohtoročných Vianoc.