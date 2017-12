Ako ďaleko je ochotný zájsť? Režisér filmu Život Adèle draží svoju Zlatú palmu

Francúzsky filmár Abdellatif Kechiche má problémy.

9. jún 2017 o 10:04 Barbora Gvozdjáková

PARÍŽ, BRATISLAVA. Kontroverzia je francúzskemu režisérovi Abdellatifovi Kechicheovi blízka. Pred štyrmi rokmi šokoval verejnosť aj filmových odborníkov svojím odvážnym pohľadom na lásku dvoch mladých žien. Film, ktorý získal v roku 2013 najvyššie ocenenie na festivale v Cannes, si diváci pamätajú najmä pre dve extra dlhé a explicitné sexuálne scény.

Porotu festivalu však tento pohľad oslovil a filmu Život Adèle udelila Zlatú palmu.

Režisér Abdellatif Kechiche s herečkami Adele Exarchopoulosovou (vpravo) a Leou Seydouxovou v Cannes. (zdroj: SITA/AP)

Banka stojí v ceste

Odvtedy Abdellatif Kechiche nenatočil žiadny film. Dôvodov mohlo byť viac. Zdá sa však, že to bolo z pragmatických dôvodov. Finančný deficit. Pre svoj nový film s názvom Mektoub, My Love sa rozhodol ísť do extrému.