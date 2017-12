Meky Žbirka: To, ako sa správala Mayová, je na diagnózu

Británia a panika, to nejde dohromady, hovorí MEKY ŽBIRKA. Nevie si však predstaviť, ako sa z tohto chaosu vymotá, jej budúcnosť zatiaľ predvída z britskej hitparády.

V rozhovore pre SME hovorí o niekoľkých zásadných chybách, ktoré urobili konzervatívci, popretie fair play je len jednou z nich. A dúfa, že mladí Briti, ktorí doteraz len chodili so slúchadlami na ušiach a počúvali Eda Sheerana, vyšlú jasný odkaz slovenským politikom aj majiteľom médií.

“ Keď vidím Theresu Mayovú, tak mám pocit pomaly, že som v 19. storočí. Pravicové hodnoty sú v poriadku, ale mali by byť zasadené do súčasného sveta. „ Meky Žbirka

Je po voľbách, neprešiel Britov ich povestný zmysel pre humor?

"Počul som na BBC News jeden vtip. Vychádzal z toho, že najprv David Cameron stavil na referendum o brexite a prehral, a teraz Theresa Mayová tiež stavila na predčasné voľby a prehrala. Tak sa tam niekto spýtal, či Tory Party je strana alebo kasíno. Humor ich neopustil ani v tejto situácii, to som si všimol."

Do akého sveta sa ráno zobudili?

"Uvedomili si, že tvrdý brexit, niekto tomu hovorí aj brutálny brexit, nebude. Voliči ukázali, že si ho neželajú, želajú si inú dohodu. Oni tomu hovoria mäkký brexit a to je z tohto hlasovania jasné."

Prečo sa Mayovej nepodarilo naplniť plány? Kde urobila chybu?

"Môj dojem je, že si nevybrala správny čas. Viete, keď je niekto na lopatkách, a zdalo sa, že labouristi na tých lopatkách sú, a vy práve vtedy vyvoláte predčasné voľby, to nie je veľmi sympatické. Toto voliči konzervatívcom spočítali, toto sa akosi nerobí. Nebolo to v duchu fair play."

Jeremy Corbyn, naopak, prekvapil svojou silou. Čo sa stalo?

"Do týchto volieb sa naozaj vložil. Priniesol niečo, čo je poučné pre mnohých politikov. Strohé fakty nevyhrávajú voľby.

Musíte do toho vniesť svoju osobnosť, svoju vieru a akúsi emóciu. Myslím si, že strhol najmä mladých ľudí, ktorí sú akousi modernou predzvesťou Británie. Oni už uvažujú trochu inak a vo výsledkoch sa prejavilo, že sa ich podarilo vtiahnuť do volieb.

To je dôležitý odkaz aj pre nás, mladí by nikdy nemali stáť mimo volieb. Chodiť so slúchadlami na ušiach a počúvať Eda Sheerana, to je v pohode, ja som hudobník, mám to rád. Ale potom treba mať aj nejaký rozhľad a pochopiť, že svojím hlasom možno vstúpiť priamo do diania. Mňa samotného prekvapilo, že Corbyn mi akoby vrátil mladosť, keď som sa naňho díval."

A čím?

"Viete, my sme štyridsať rokov žili v extrémnom svete, ktorý vybudovali komunisti. To dnes každý, kto trochu uvažuje, automaticky odmieta. Ale predsa. Už veľa rokov ubehlo od roku 1989.